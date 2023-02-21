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Россия потребовала у США вывести войска НАТО из Украины

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Россия потребовала у США вывести войска НАТО из Украины
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: EPA/Scanpix

Министерство иностранных дел России во вторник вызвало посла США в России Линн Трейси и выразило протест "расширяющейся вовлеченности США в боевые действия" в Украине, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Россия в своем протесте указала, что США "накачивают" Украину военной техникой и помогают Украине с выбором целей для ударов. Это "несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".

"Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности”, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Посольство США в России это российское сообщение пока не комментировало.

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