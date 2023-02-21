Представители сферы кабельного телевидения написали открытое письмо Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. В нем специалисты уверяют, что изменения в законе, которые заставят обеспечить звуковую дорожку на латышском для контента не на языке Евросоюза - слишком дороги и могут негативно повлиять на латвийское информационное пространство. Об этом пишет портал Rus.LSM.lv.
Кабельные операторы просят отменить требование об аудиодорожке на латышском
Изменения в законе об электронных СМИ вступят в силу 1 мая. Они обяжут снабжать программы на языках, не являющихся официальными языками Евросоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) - в частности на русском - аудиодорожкой на латышском языке.
Цель изменений - укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству и защитить интересы нацбезопасности. Однако они затронут значительную часть производителей и распространителей телепрограмм.,
Присоединение дорожки на латышском языке может стоить очень дорого, особенно для маленького латвийского рынка издержки. По мнению авторов письма, цель законопроекта - верна, но такие поправки не помогут ее достигнуть.
Если требование вступит в силу, то из легального предложения пропадет большая доля качественного зарубежного содержания - в то же время в Литве или Эстонии такого запрета на русскую аудиодорожку нет.
"Вместо того, чтобы просвещать население Латвии на языках, которые им известны, Латвия предпочла сузить свое информационное пространство, исключая из него значительную часть зрителей, а не вовлекая и просвещая ее", - пишут представители кабельных операторов.
Авторы отдельно уточняют, что не говорят о программах, подверженных кремлевской пропаганде. Речь идет о качественном содержании из Европы и США: National Geographics, History channel и так далее.
По их мнению, это как раз увеличит риски нацбезопасности, потому что зрители выберут смотреть программы на понятном языке. В результате они могут с помощью нелегальных средств вернуться к просмотру пропагандистских программ из России.
Кроме того будет сложно вернуть этих зрителей обратно на рынок легального телевидения, ведь пиратские ресурсы бесплатны или предельно дешевы.
Для самих операторов требование обеспечивать латышскую звуковую дорожку означает потерю 20-30% абонентской базы, сообщают авторы письма.
"Рациональным, достаточно качественным и эффективным» компромиссным решением могло бы стать размещение субтитров на латышском языке, а не переозвучивание контента на госязык, указано в письме. Субтитры требуют куда меньше времени и ресурсов, такое решение экономически более обоснованно, оно более реально по издержкам", - сказано в обращении.
Кроме того некоторые члены отрасли опасаются не уложиться в отведенные временные рамки. Общий объем контента, который необходимо озвучить, сейчас оценивается в 40 тысяч часов.
В Латвии сейчас нет ни одного предприятия, которое могло бы заниматься локализацией контента, переводами и изготовлением аудиодорожек в таких масштабах, да еще и в сжатые сроки.
Авторы письма призывают Сейм скорректировать соответствующую норму поправок к закону, чтобы "предоставить рационально выполнимую возможность" кабельным операторам обеспечить требование, одновременно не подвергая угрозе возможность для латвийских телезрителей и впредь смотреть высококачественные международные программы.
Самым рациональным вариантом было бы вообще продлить переходный период на год, до 1 мая 2024-го, а также признать субтитрование наиболее эффективным и самым реалистичным из решений.
Открытое письмо подписано членами правлений и другими должностными лицами ряда компаний: SIA Baltcom, латвийского филиала AS TV Play Baltics, Duo Media Networks OU, Wide Media OU, AS Balticom, а также Латвийской ассоциации электронных коммуникаций.
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