Кабельные операторы просят отменить требование об аудиодорожке на латышском

По их мнению, это как раз увеличит риски нацбезопасности, потому что зрители выберут смотреть программы на понятном языке. В результате они могут с помощью нелегальных средств вернуться к просмотру пропагандистских программ из России.

Кроме того будет сложно вернуть этих зрителей обратно на рынок легального телевидения, ведь пиратские ресурсы бесплатны или предельно дешевы.

Для самих операторов требование обеспечивать латышскую звуковую дорожку означает потерю 20-30% абонентской базы, сообщают авторы письма.

"Рациональным, достаточно качественным и эффективным» компромиссным решением могло бы стать размещение субтитров на латышском языке, а не переозвучивание контента на госязык, указано в письме. Субтитры требуют куда меньше времени и ресурсов, такое решение экономически более обоснованно, оно более реально по издержкам", - сказано в обращении.

Кроме того некоторые члены отрасли опасаются не уложиться в отведенные временные рамки. Общий объем контента, который необходимо озвучить, сейчас оценивается в 40 тысяч часов.

В Латвии сейчас нет ни одного предприятия, которое могло бы заниматься локализацией контента, переводами и изготовлением аудиодорожек в таких масштабах, да еще и в сжатые сроки.

Авторы письма призывают Сейм скорректировать соответствующую норму поправок к закону, чтобы "предоставить рационально выполнимую возможность" кабельным операторам обеспечить требование, одновременно не подвергая угрозе возможность для латвийских телезрителей и впредь смотреть высококачественные международные программы.

Самым рациональным вариантом было бы вообще продлить переходный период на год, до 1 мая 2024-го, а также признать субтитрование наиболее эффективным и самым реалистичным из решений.

Открытое письмо подписано членами правлений и другими должностными лицами ряда компаний: SIA Baltcom, латвийского филиала AS TV Play Baltics, Duo Media Networks OU, Wide Media OU, AS Balticom, а также Латвийской ассоциации электронных коммуникаций.