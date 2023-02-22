Премьер-министр Италии Мелони посетила Бучу и Ирпень

Во время своего визита Мелони приехала в Бучу, где посетила церковь и братскую могилу украинских мирных жителей, убитых российской армией.

Итальянская делегация также посетила Ирпень, где осмотрела разрушенный жилой комплекс.

"Глава правительства Италии была глубоко потрясена увиденным. Она выразила слова поддержки украинскому народу и отметила, что Украина может рассчитывать на Италию в своей борьбе", - сообщили в Киевской областной администрации.

Мелони неоднократно выражала желание посетить Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Украине после российского вторжения.

С начала войны Италия оказывала Украине финансовую помощь и поставляла оружие. В этом месяце Рим также решил отправить в Украину мобильные зенитно-ракетные комплексы, разработанные совместно с Францией.

Галерея: Премьер-министр Италии посетила Украину