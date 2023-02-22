Польша в ближайшие недели поставит Украине 14 танков Leopard

Он отметил, что Варшава также поддерживает отправку боевых самолетов в Украину, однако консенсус среди членов НАТО еще не достигнут.

"Как и с танками, мы надеемся, что коалиция будет достаточно большой, чтобы поддерживать украинцев во все большей и большей степени. Самолеты будут очень полезны в украинской войне", - сказал чиновник, добавив, что настроен оптимистично.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают в вопросе предоставления Украине танков Leopard2. Этими странами являются Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Союзники обязались перебросить Украине более "восьми боевых бригад" бронетехники и танков.