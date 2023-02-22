Видео ⟩ Возле торгового центра в Риге большие кучи мусора

"Там фундамент какого-то здания, куча мусора, а по улице Лиелирбес еще и остатки живой изгороди. Довольно страшно. Кое-где висят таблички, что это частная собственность и за выброс мусора придется платить тысячи евро", - говорит Герда, которая прогуливается по территории.

Местные жители говорят, что этот район уже давно завален мусором.

В информации, найденной в Земельной книге, значится, что за адрес Лиелирбес, 26, отвечают два собственника - Рижская дума и компания Skujeņu audzētava. Представитель муниципалитета утверждает, что с их стороны территорию регулярно убирают.

Сотрудники муниципальной полиции осмотрели место и обнаружили человека, который убирал территорию.

"Во время разговора человек сказал, что место будет убрано в течение недели, поэтому было принято решение еще раз проверить этот адрес через неделю, чтобы убедиться, что мусора там больше нет", - объясняет представитель муниципальной полиции.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)