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СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бертоном

rus.tvnet.lv
СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бертоном
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58-летняя актриса Моника Беллуччи встречается с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает Spletnik.ru со ссылкой на французскую газету Paris Match.

Журналисты сообщают, что роман пары длится уже четыре месяца.

СМИ опубликовали фото, на котором Моника Беллуччи и Тим Бертон гуляют по Парижу, держась за руки. Издание сообщает, что их отношения начались во время кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе в октябре прошлого года.

Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.

Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.

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