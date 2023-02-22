СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бертоном

Журналисты сообщают, что роман пары длится уже четыре месяца.

СМИ опубликовали фото, на котором Моника Беллуччи и Тим Бертон гуляют по Парижу, держась за руки. Издание сообщает, что их отношения начались во время кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе в октябре прошлого года.

Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.

Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.