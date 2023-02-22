58-летняя актриса Моника Беллуччи встречается с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает Spletnik.ru со ссылкой на французскую газету Paris Match.
СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бертоном
СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бертоном
Журналисты сообщают, что роман пары длится уже четыре месяца.
СМИ опубликовали фото, на котором Моника Беллуччи и Тим Бертон гуляют по Парижу, держась за руки. Издание сообщает, что их отношения начались во время кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе в октябре прошлого года.
Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.
Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.
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