Фото и видео ⟩ У стадиона в Москве, где выступал Путин, заметили комплекс ПВО

Видео с системами ПВО опубликовал Telegram-канал телеканала "Дождь".

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в разговоре с "Дождем" подтвердил, что это именно комплекс "Панцирь-С1".

Фотографии и видео размещенных у стадиона систем ПВО появились и в соцсетях.

Напомним, раньше зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" были установлены на крышах некоторых зданий в Москве, однако Кремль комментировать эту информацию отказался.

Как ранее указывал американский Институт изучения войны (ISW), размещение систем ПВО в Москве связано не с угрозой нападения со стороны Украины, а с подготовкой общественности к затяжной войне.

Напомним, Путин выступил в среду в "Лужниках", где прошел патриотический митинг-концерт, приуроченный к отмечаемому в РФ Дню защитника отечества и годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Галерея: Митинг-концерт в Москве

Незадолго до начала концерта издание "Можем объяснить" сообщило, что стадион "Лужники" был заполнен только наполовину.

Ранее во многих Telegram-каналах сообщалось о том, что за несколько дней до митинга начали набирать волонтеров и массовку за 500 рублей (примерно 6 евро). Студентам за работу на митинге предлагали освобождение от учебы в этот день, еду и "брендированную экипировку".