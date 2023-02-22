Фото ⟩ В Москве прошел митинг-концерт. На нем выступил Путин

На митинге-концерте также выступили участники российского вторжения в Украину. Представляя российских военных, ведущие кратко рассказывали о "подвигах" солдат.

Ранее во многих Telegram-каналах сообщалось о том, что за несколько дней до митинга начали набирать волонтеров и массовку за 500 рублей (примерно 6 евро). Студентам за работу на митинге предлагали освобождение от учебы в этот день, еду и "брендированную экипировку".

Российские СМИ сообщают, что пред началом концерта зрители выстроились в очередь за бесплатной гречкой. Некоторые просили дать побольше хлеба.

Напомним, что во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.