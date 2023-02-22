В среду, 22 февраля, в Москве на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт, на котором выступил и развязавший войну в Украине президент РФ Владимир Путин.
Фото ⟩ В Москве прошел митинг-концерт. На нем выступил Путин
На этот раз Путин был очень краток - он произнес короткую речь, поздравив собравшихся с Днем защитника отечества, выслушал гимн и ушел.
В речи, которая длилась около пяти минут, Путин, в частности, заявил, что российские военные "героически и храбро сражаются" в Украине, пишет "Медуза".
Президент также выразил мнение, что военных "поддерживает вся страна", поэтому каждый из россиян "в известной степени является защитником отечества".
После выступления Путина был исполнен гимн России.
Телеканал "Дождь" пишет, что на концерте выступили Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, "Руки Вверх" и Niletto.
Галерея: Концерт в Москве
"Медуза" сообщает, что концерт начался с речи Владимира Машкова, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова.
Машков начал свою речь с исторического экскурса и заявил, что "каждое столетие для России начинается с войны с Западом":
- XVII век - польско-литовская интервенция;
- XVIII век - победа Петра в Северной войне, появление Российской империи;
- XIX век - "нашествие Наполеона", первая Отечественная война;
- XX век - две мировые войны;
- "В начале XXI века мы опять противостоим Западу и опять напоминаем миру: не воюйте с русскими", - заявил Машков.
На митинге-концерте также выступили участники российского вторжения в Украину. Представляя российских военных, ведущие кратко рассказывали о "подвигах" солдат.
Ранее во многих Telegram-каналах сообщалось о том, что за несколько дней до митинга начали набирать волонтеров и массовку за 500 рублей (примерно 6 евро). Студентам за работу на митинге предлагали освобождение от учебы в этот день, еду и "брендированную экипировку".
Российские СМИ сообщают, что пред началом концерта зрители выстроились в очередь за бесплатной гречкой. Некоторые просили дать побольше хлеба.
Напомним, что во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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