В Екабпилсе пьяная мать с подругой "присматривали" за ребенком; вмешалась полиция

В 12:00 стражи порядка прибыли по указанному адресу, где контстатировали малолетнего ребенка, а также его мать и еще одну женщину, которые были в состоянии заметного алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что обе женщины сильно пьяны - у матери 1999 года рождения было констатировано опьянение в размере 1,8 промилле, а у подруги женщины - 1,6 промилле.

Принимая во внимание, что в таком состоянии женщина не может обеспечить полноценную заботу о ребенке и его безопасность, ребенок был передан другому члену семьи. В свою очередь против матери был начат административный процесс за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое может ограничить возможности обеспечить ребенку безопасность и защиту от возможных угроз, если это сделало лицо, которое несет ответственность за ребенка.

За такое административное нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 210 евро. Материал этого дела после согласия был передан муниципальной административной комиссии для принятия решения о размере наказания.

Государственная полиция выражает благодарность жителям, которые сообщают о таких ситуцаиях, и призывают и в дальнейшем предоставлять информацию, если возникают подозрения, что за ребенком в семье не заботятся должным образом или же есть другие угрозы здоровью и безопасности ребенка.