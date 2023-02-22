В Эстонии гражданам России и негражданам запретили владеть оружием

"Изменение коснется и лиц с неопределенным гражданством, разрешения на оружие которых будут действительны до конца срока действия, указанного в разрешении. Новых разрешений им выдавать не будут", - отметил Коммусаар.

В Эстонии у порядка 1300 граждан России и Беларуси, а также лиц без гражданства имеются разрешения на оружие. У них всех в общей сложности чуть более 3000 единиц оружия. Выдача новых разрешений будет прекращена со вступлением в силу поправок к закону.

"Отчуждением оружия в любом случае нужно будет начать заниматься до конца действия разрешения на оружие. Нет смысла ждать до последнего дня. Когда оружие продано, то и от разрешения можно отказаться, так можно избежать напряжения и паники, которая в любом случае возникает в ситуации истечения любых сроков. Если человек знает, что его разрешение на оружие будет действовать, например, еще три месяца, и новое ему не дадут, то стоит сразу начать процесс отчуждения оружия. Не стоит надеяться, что еще что-то изменится. Не изменится", - сказал Коммусаар.

Капитан полиции из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Аннели Аннист сказала, что посредством поправок к закону будет дополнен список преступлений, совершение которых навсегда закрывает человеку возможность ходатайствовать о получении разрешения на оружие. Такими преступлениями являются, например: убийства, преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, и преступления, угрожающие государственной безопасности.

"Мы в полиции и сейчас очень внимательно изучаем прошлое человека и при выдаче разрешения на оружие, и позднее, при его продлении и в период владения им, - добавила Аннист. - Данное изменение закона дает еще более четкие рамки и рекомендации, определяет те преступления, в случае совершения которых выдача разрешения на оружие навсегда исключена. Это изменение необходимо, чтобы избежать попадания оружия в руки людей, у которых его не должно быть по причине их прошлых деяний".