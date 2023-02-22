Шар-шпион, НЛО или все-таки бомба? На пляж в Японии выбросило странный объект

Шар диаметром примерно 1,5 метра привлек внимание жителей города и полиции.

Опасения, что это может быть мина, были отклонены после того, как эксперты использовали технологию, чтобы исследовать внутреннюю часть объекта, и констатировали, что она полая.

Ничего не свидетельствует и о том, что объект может быть связан с попытками шпионажа со стороны Северной Кореи или Китая.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Позднее выяснилось, что шар можно прикрепить к чему-то другому, что способствовало гораздо более правдоподобному объяснению - возможно, это буй причала, который случайно оторвался и был выброшен на берег.

Должностные лица ограничили зону и вызвали экспертов по взрывоопасным веществам для проведения дальнейшего расследования. Однако сообщения свидетельствуют о том, что власти по-прежнему не знаю, что это за предмет и откуда он взялся.