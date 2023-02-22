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Шар-шпион, НЛО или все-таки бомба? На пляж в Японии выбросило странный объект

rus.tvnet.lv
Шар-шпион, НЛО или все-таки бомба? На пляж в Японии выбросило странный объект
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Жители японского города Хамамацу были удивлены, когда на местный пляж выбросило большой металлический шар. Местные власти признали, что у них нет ни малейшего понятия, что это такое, пишет The Guardian.

Шар диаметром примерно 1,5 метра привлек внимание жителей города и полиции.

Опасения, что это может быть мина, были отклонены после того, как эксперты использовали технологию, чтобы исследовать внутреннюю часть объекта, и констатировали, что она полая.

Ничего не свидетельствует и о том, что объект может быть связан с попытками шпионажа со стороны Северной Кореи или Китая.

Позднее выяснилось, что шар можно прикрепить к чему-то другому, что способствовало гораздо более правдоподобному объяснению - возможно, это буй причала, который случайно оторвался и был выброшен на берег.

Должностные лица ограничили зону и вызвали экспертов по взрывоопасным веществам для проведения дальнейшего расследования. Однако сообщения свидетельствуют о том, что власти по-прежнему не знаю, что это за предмет и откуда он взялся.

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