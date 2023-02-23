Видео ⟩ За занавесом: не подавая руки демократам, обниматься с автократиями

В идеологической риторике России, ярко выражаемой в пропагандистских телепередачах, наметились черты произошедшей с начала войны смены установок Кремля в вопросе, как строить отношения с другими странами и как к ним относиться.
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Одной из наиболее заметных тенденций российской идеологии является изоляционизм. "Кремлины" неустанно твердят о том, что России больше не нужно состоять ни в какой международной организации, где доминируют западные страны. Исключением является ООН, в Совете Безопасности которой у России есть право вето, а от него она отказываться не собирается. Хотя с тех пор, как члены ООН подавляющим большинством осудили вторжение России в Украину, эта международная организация тоже впала в немилость государства-агрессора, и о ней в России теперь говорят как об институте, пропитанном русофобией. Вдобавок пропагандисты активно настаивают на том, что России следует выйти из Всемирной организации здравоохранения, потому что там доминирует Запад. Напомним, что после 26 лет членства Россия была исключена из Совета Европы, и пропагандисты незамедлительно назвали это решение "нацистским" и русофобским. Присуждение Нобелевской премии мира правозащитным организациям Украины, России и Беларуси также послужило для идеологических деятелей поводом подчеркнуть, что Нобелевский комитет дискредитировал себя, поскольку поддерживает нацистов и закрывает глаза на якобы имевшие место нарушения прав человека в Донбассе.
Наряду с изоляционизмом еще одной мощной тенденцией стало противопоставление России странам НАТО (возможно, за исключением Турции). Россия позиционируется как "светлая сила" и защитник традиционных ценностей от "сатанинского" и одержимого ЛГБТ-идеологией Запада. Наиболее агрессивные пропагандисты совершенно открыто заявляют, что страны Запада, активно поставляющие оружие Украине, являются законной мишенью России.
Акценты идеологических посылов в российском медиапространстве заметно сместились: после провала запланированного русскими "блицкрига" и на фоне продолжающихся боевых действий, а также активной помощи Запада Украине Кремль уже не может продолжать рассказывать российскому обществу, что война ведется с Украиной и что "могучая" российская армия не в состоянии победить горстку украинских националистов. Крупные потери в войне и затянувшиеся боевые действия вынудили правящую элиту придумать другую историю на смену байке о стремительной "денацификации" Украины и освобождении "угнетенных" русскоязычных. Поэтому идеологи сформировали нарратив, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с НАТО: якобы против России объединились 52 страны, чем и объясняется, почему русские не имеют легких и быстрых успехов на фронте.
Следующим идеологическим инструментом стало противопоставление России поддерживающим Украину западным странам. Здесь пригодился нарратив о возрождающемся по всей Европе нацизме, освеживший в российском обществе историческую память об ужасах Второй мировой войны. Для большей правдоподобности пропагандисты бравурно заявляют, что "коллективный Запад" с 1945 года хотел отомстить России за разгром фашизма. Бойцов идеологического фронта ни на минуту не смущает тот факт, что эти "мстители" принимали участие в борьбе за победу и сделали все возможное для разгрома гитлеровской Германии.
Нацистская Балтия и отвратительная Польша
"Коричневый скунс Европы", "потомки нацистов", "главные русофобы Европы" - такими эпитетами Кремль наделяет Прибалтику. Надо сказать, что рассматривать страны Балтии в качестве военной угрозы россиянам мешает уязвленное самолюбие, поэтому о нас они говорят с нескрываемым презрением и пренебрежением. Например, утверждается, что армии наших стран могут втиснуться в один лифт, но если считать с оркестром, то лифт потребуется грузовой. Пропагандисты очень активно призывают к прекращению любых экономических отношений с Латвией, Литвой и Эстонией, при этом в обязательном порядке упоминают, что по нашим улицам маршируют бывшие эсэсовцы, подразумевая мероприятия памяти легионеров.
Одиозный пропагандист Виталий Третьяков, ссылаясь на заявление президента Латвии Эгила Левитса о том, что Россия - запоздавшая в развитии нация, даже осмелился сказать, что за такие слова России следовало бы объявить Латвии войну. Наиболее тревожными для нашей безопасности являются заявления различных идеологов, таких как политолог Сергей Михеев, о том, что страны Балтии могут стать плацдармом для различных направленных против России действий Запада и, таким образом, у России появится законное основание нацелиться на нас как на территорию, с которой планируется осуществлять враждебные действия против России. Тут возникает четкое ощущение дежавю, потому что перед Второй мировой войной под предлогом предотвращения угроз со стороны гитлеровской Германии в Латвии были размещены военные базы СССР, что привело к оккупации нашей страны.
В свою очередь, Польшу российские идеологи объявили "главной мерзостью Европы", которую не любит ни одна страна. В отличие от стран Балтии Польша служит примером военной угрозы, потому что ее военная мощь даже больше, чем у Германии. Поэтому, например, командир чеченского спецподразделения "Ахмет" Апти Алаудинов не раз подчеркивал свою готовность "дойти до Варшавы". Пропагандисты в очередной раз повторили, что Польша как страна, поставляющая серьезное вооружение Украине, является законной мишенью России.
В связи с тем, что Польша не пригласила Россию для участия в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины концлагеря Освенцим, идеологи открыто обвинили поляков в искажении исторических фактов и угрожали, что решать, кого приглашать на памятные мероприятия по поводу 80-летия, будет уже Россия. Постоянный участник пропагандистских передач израильский "государственный деятель" Яков Кедми даже заявил, что России не следует атаковать Польшу танками, лучше всего будет нанести точечные ракетные удары по ее важнейшей инфраструктуре, тем самым вернув Польшу в каменный век.
Одна важная особенность: в связи с заявлением Кедми о том, что русским танкам нечего делать в Польше - достаточно было бы ракетных ударов, пропагандист Владимир Соловьев отметил, что это не столь очевидно, ведь не следует забывать, что Варшава когда-то была частью Российской империи. Отсылка к "историческим землям русских" стала, к сожалению, очень типичной, и на ней основаны "исторически обусловленные" притязания России. Хотя в вопросе о том, насколько далеко погружаться в историю, мнения расходятся. Одни высказываются, что исторически русскими землями является вся территория бывшего СССР, другие ссылаются на еще более отдаленные времена - Российскую империю, как в случае с Варшавой.
Интересы России в бывших республиках СССР также обосновываются "историческими правами". Утверждается, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать усиления западного влияния в Молдове, на Кавказе и в Средней Азии, так как это "законная" сфера интересов России.
Злые США и реванш Германии
По мнению Кремля, самое большое зло в мире сейчас - это Соединенные Штаты Америки. Пропагандисты рассказывают, что Украина - всего лишь плацдарм для столкновения цивилизаций. Если США хотят сохранить свою гегемонию и господство, то "хорошие" русские хотят многополярного мира, в котором не господствует единственная "страна-узурпатор". По мнению почти всех ораторов, Европа давно была бы готова к мирным переговорам, но их не желают допускать США, для которых победа в войне в Украине - экзистенциальный вопрос мирового господства. И активные поставки вооружений европейскими странами Украине происходят исключительно под давлением США.
Поэтому пропагандисты делают все возможное, чтобы дискредитировать США в глазах населения России. Для этого используется несколько ключевых инструментов. Один из них - преклонный возраст американского президента Джо Байдена, об отдельных faux pas (оплошности, неверные шаги. - Прим. ред.) которого снимаются пространные сюжеты, где его сравнивают с бывшим лидером СССР Леонидом Брежневым. Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси тоже обзывают бабулькой, которая уже выжила из ума. Кроме того, в пропагандистских передачах много внимания уделяется скандалам, связанным с сыном Байдена Хантером - выдвигаемым против него обвинениям в уклонении от уплаты налогов, а также в употреблении наркотиков.
Еще одним очень мощным приемом дискредитации, который направлен не только против США, но и против других западных стран, являются сюжеты, связанные с ЛГБТ. Российские пропагандисты утверждают, что в США началось "триумфальное шествие" гомосексуализма и детей приучают к нему с раннего возраста... Тиражируют новости о некоем трансгендерном генерале в армии США, заявляя, что это явление уже вошло в категорию "нового нормального". Понятно, что в консервативном и гомофобном российском обществе такие приемы работают эффективно и убеждают людей в "порочности" Запада.
Наряду с очернением США активные нападки совершаются и на Германию, против которой в российском обществе идеологами умело разжигается чувство исторической ненависти. Пропагандисты открыто обвиняют Германию в возрождающемся нацизме, а ее канцлера Олафа Шольца сравнивают с Гитлером. В высокопарных выражениях обсуждается сценарий, что немецкие танки снова проедут по русской земле и русскому народу снова придется вести "священную" войну. Соловьев вообще заявил, что всем русским солдатам ясно: война идет "с немцами", вне зависимости от национальности противников.
Законными целями России, по мнению пропагандистов, также являются Лондон и Париж, поскольку и Великобритания, и Франция поставляют оружие Украине. Поэтому высмеиваются как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, так и президент Франции Эммануэль Макрон. Особенно мерзко прозвучали заявления о том, что объятия при встрече президента Украины Владимира Зеленского с Макроном выглядели так, как будто два президента "вышли из шкафа" и вели себя как любовники.
В дружеских отношениях с тоталитарными режимами
Теперь, когда Россия изолировала себя (добровольно или принудительно) практически от всех международных организаций и заявила о своей оппозиции всей западной цивилизации, возникает вопрос, остались ли у этой страны друзья и союзники. К сожалению, да, и это тоталитарные режимы разных стран, с которыми Россия готова сотрудничать.
Больше всего Россия хотела бы отношений с Китаем, но мяч на китайской стороне, и именно китайцы диктуют условия сотрудничества. Россия неустанно льстит Китаю, рассказывает о крупных достижениях в различных сферах экономического сотрудничества, а пропагандисты с подачи и благословения Кремля отстаивают "законное" право Китая на вмешательство в дела Тайваня. Военный эксперт Игорь Коротченко даже предположил, что в случае китайско-американского конфликта, который может быть спровоцирован китайским вторжением в Тайвань, России следовало бы взять Китай под свой ядерный зонтик.
В обход санкций Россия также сотрудничает с Ираном в сфере торговли оружием, подчеркивая, что вопреки международному мнению Иран действует совершенно правильно, развивая свою программу ядерных вооружений. Визит президента России Путина в Тегеран, где у него, в частности, состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который демонстративно заставил Путина ждать его перед камерами, освещался в приподнятых тонах как важное международное событие. Пропагандисты заявили, что Россия, Иран и Турция станут важным ядром для противостояния гегемонии Запада.
Некоторые кремлевские идеологи также выражают свое восхищение Северной Кореей как хорошо развитой в военном отношении страной и призывают Россию отказаться от соблюдения установленных на международном уровне санкций против нее. Русские также говорят, что их "друзьями" являются авторитарные режимы Южной Америки. Некоторые российские пропагандисты даже призвали ударить по США, поддержав террористические режимы оружием.
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