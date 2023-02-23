Видео ⟩ За занавесом: не подавая руки демократам, обниматься с автократиями

Одной из наиболее заметных тенденций российской идеологии является изоляционизм. "Кремлины" неустанно твердят о том, что России больше не нужно состоять ни в какой международной организации, где доминируют западные страны. Исключением является ООН, в Совете Безопасности которой у России есть право вето, а от него она отказываться не собирается. Хотя с тех пор, как члены ООН подавляющим большинством осудили вторжение России в Украину, эта международная организация тоже впала в немилость государства-агрессора, и о ней в России теперь говорят как об институте, пропитанном русофобией. Вдобавок пропагандисты активно настаивают на том, что России следует выйти из Всемирной организации здравоохранения, потому что там доминирует Запад. Напомним, что после 26 лет членства Россия была исключена из Совета Европы, и пропагандисты незамедлительно назвали это решение "нацистским" и русофобским. Присуждение Нобелевской премии мира правозащитным организациям Украины, России и Беларуси также послужило для идеологических деятелей поводом подчеркнуть, что Нобелевский комитет дискредитировал себя, поскольку поддерживает нацистов и закрывает глаза на якобы имевшие место нарушения прав человека в Донбассе.