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Видео ⟩ Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе значительно выросла

rus.tvnet.lv
Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе значительно выросла
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Азбука латышского языка.
Азбука латышского языка. Фото: Lita Krone/LETA

Граждане России, которым необходимо продлить вид на жительство в Латвии, за последние три дня могли зарегистрироваться для сдачи необходимого экзамена по государственному языку не только дистанционно или в Центре государственного языка в Риге, но и в Даугавпилсе, сообщает Panorama.

Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе и его окрестностях возросла.

Интерес проявили не только граждане России, но и люди, которым необходимо владеть языком для выполнения своих трудовых обязанностей. Говорят, что мотивации достаточно, но хватит ли ее для сдачи экзамена?

В Даугавпилсе есть несколько компаний, предлагающих языковые курсы, но они платные. Несколько лет назад были бесплатные курсы в Даугавпилсском университете и на курсах, организованных Даугавпилсским самоуправлением.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)

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