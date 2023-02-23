Граждане России, которым необходимо продлить вид на жительство в Латвии, за последние три дня могли зарегистрироваться для сдачи необходимого экзамена по государственному языку не только дистанционно или в Центре государственного языка в Риге, но и в Даугавпилсе, сообщает Panorama.
Видео ⟩ Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе значительно выросла
Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе значительно выросла
Интерес проявили не только граждане России, но и люди, которым необходимо владеть языком для выполнения своих трудовых обязанностей. Говорят, что мотивации достаточно, но хватит ли ее для сдачи экзамена?
В Даугавпилсе есть несколько компаний, предлагающих языковые курсы, но они платные. Несколько лет назад были бесплатные курсы в Даугавпилсском университете и на курсах, организованных Даугавпилсским самоуправлением.
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Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)
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