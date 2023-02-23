Видео ⟩ Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе значительно выросла

Мотивация изучать латышский язык в Даугавпилсе и его окрестностях возросла.

Интерес проявили не только граждане России, но и люди, которым необходимо владеть языком для выполнения своих трудовых обязанностей. Говорят, что мотивации достаточно, но хватит ли ее для сдачи экзамена?

В Даугавпилсе есть несколько компаний, предлагающих языковые курсы, но они платные. Несколько лет назад были бесплатные курсы в Даугавпилсском университете и на курсах, организованных Даугавпилсским самоуправлением.

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Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)