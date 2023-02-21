Где вы были 30 лет? Почему многие русскоязычные в Латвии до сих пор не знают госязык

При этом Рогалева подвергла критике саму практику разделения школ на латышские и школы нацменьшинств. "Меня интересует сегрегация школ. Если бы мы в то время перешли на более глубокое изучение латышского, эта сегрегация могла бы уменьшиться. И латышские, и русские дети приходили бы, может, в разные классы, но в одну школу. И интеграция в обществе была бы более удачной".

"У меня есть сожаление, что мы что-то не доделали - в то время, когда у нас был и ресурс из учителей, и интерес, и доплаты педагогам, - подводит грустный итог Наталья Роголева. - Надо было начинать потихоньку преподавать на латышском еще в детских садах, и мы бы сейчас не имели таких серьезных проблем".

Экзамены, слезы и недовольные родители: что происходит в 2023 году

К 1 сентября этого года граждане России, имеющие ВНЖ в Латвии, должны доказать свое владение латышским хотя бы на базовом уровне. Это предусматривают поправки к Закону об иммиграции, вступившие в силу в конце сентября 2022 года. Требование может коснуться не менее 17 тысяч человек.