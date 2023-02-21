Где вы были 30 лет? Почему многие русскоязычные в Латвии до сих пор не знают госязык

При этом Рогалева подвергла критике саму практику разделения школ на латышские и школы нацменьшинств. "Меня интересует сегрегация школ. Если бы мы в то время перешли на более глубокое изучение латышского, эта сегрегация могла бы уменьшиться. И латышские, и русские дети приходили бы, может, в разные классы, но в одну школу. И интеграция в обществе была бы более удачной".
"У меня есть сожаление, что мы что-то не доделали - в то время, когда у нас был и ресурс из учителей, и интерес, и доплаты педагогам, - подводит грустный итог Наталья Роголева. - Надо было начинать потихоньку преподавать на латышском еще в детских садах, и мы бы сейчас не имели таких серьезных проблем".
Экзамены, слезы и недовольные родители: что происходит в 2023 году
К 1 сентября этого года граждане России, имеющие ВНЖ в Латвии, должны доказать свое владение латышским хотя бы на базовом уровне. Это предусматривают поправки к Закону об иммиграции, вступившие в силу в конце сентября 2022 года. Требование может коснуться не менее 17 тысяч человек.
"Прошлым летом мама на пять лет продлила вид на жительство, и теперь выясняется, что ей нужно учить латышский, - рассказывает Инна историю своей 72-летней мамы - гражданки России. - Она сидит полдня за учебой, а потом плачет и рассказывает: "Я утром опять открыла свои конспекты, и ничего не помню". Я очень надеюсь, что у мамы получится сдать экзамен. Но я вижу, как она страдает. Как пожилой человек может выучить латышский меньше чем за год?".