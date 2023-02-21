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Где вы были 30 лет? Почему многие русскоязычные в Латвии до сих пор не знают госязык

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Где вы были 30 лет? Почему многие русскоязычные в Латвии до сих пор не знают госязык
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Фото: LETA/TVNET kolāža

"Остановите лингвистический геноцид в Латвии", "Учить латышский язык - да, учиться на латышском языке - нет", "Русские не сдаются!" - лишь часть из транспарантов, привычно развевающихся над митингами в "защиту русского языка" в Латвии. Кажется, для многих представителей крупнейшего нацменьшинства страны борьба за родную речь стала почти что священной войной.

Тем временем близится полный перевод всех школ на латышский язык обучения, а после начала войны в Украине латвийцам, принявшим российское подданство, придется сдать экзамен на знание госязыка. RUS TVNET попытался выяснить причины одной из самых весомых претензий к русскоязычным Латвии. 

2023 год. Латвия независима уже 32 года, а весомая часть населения все еще не может свободно разговаривать на госязыке. Более того - порой в штыки воспринимаются даже доводы о том, что знать его необходимо.

Однако все ли было сделано для того, чтобы сделать изучение латышского доступным и необходимым? Как вышло, что в Латвии есть города, а в Риге - микрорайоны, в которых можно прожить жизнь и построить карьеру, ни разу не заговорив по-латышски? Кто виноват в столь долгой сегрегации на латышско- и русскоязычные школы? И как быть с пожилыми жителями Латвии, принявшими гражданство другой страны? В этом разбирался RUS TVNET в первом материале проекта "Взаимные претензии".

Даугавпилчанка: "Пять раз оканчивала курсы латышского"

Инна Плавока из Даугавпилса не менее пяти раз оканчивала курсы латышского, но свободно изъясняться на нем не может до сих пор. При этом Инна не торопится обвинять в этом обстоятельства: "Я очень хорошо понимаю, что проблема исключительно во мне. Когда мы говорим, что нет [латышскоязычной] среды, мы не думаем, что искусственно эту среду для нас никто создать не сможет. Мы сами ее не даем создавать, мы сами сопротивляемся".

Инна, ныне - главред даугавпилсского портала Chayka.lv, родилась в русскоязычной семье в Даугавпилсе. При этом латышский в ее окружении долго воспринимался как иностранный.

"Отношение к иностранным языкам в Советском Союзе, оно же было такое: "Зачем? Мы живем в великой империи, скоро все будут говорить по-русски. Зачем нам какие-то другие языки?". К сожалению, я тоже из этой эпохи".

Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

По рассказам Инны, в конце 70-х в Даугавпилсе было около 15 общеобразовательных школ, из которых только в двух обучали на латышском. В русских же школах уроки латышского воспринимались, скорее, как "прикольное времяпрепровождение".

После четырех лет в школе будущая журналистка на много лет покинула Латвию - уехала сначала в Белорусскую ССР, потом вместе с родителями на север России, а в 1993 году вернулась и записалась на свои первые курсы латышского - чтобы сдать "на категорию" для работы. Исключительно прикладное отношение к языку, по признанию Инны, осталось с ней еще на долгие года: "Я учила латышский ровно для того, чтобы сдать экзамен, вести документацию, найти новую работу, но не чтобы выучить сам язык".

Все изменилось в 2022 году - после вторжения России в Украину, когда Инна, по собственному выражению, ощутила свою "неполноценность". "Мне очень хотелось чувствовать себя частью Латвии. Для меня как для журналиста и человека с активной позицией, важно, чтобы меня слышали. И то, что я могу это делать только на русском, ограничивает мои возможности, - признается она. - [...]

Я в Латвии с 1993 года. Прошло, на минуточку, 30 лет. Глупость, большая глупость".

"Проблема в том, что латыши понимают по-русски"

По данным Центрального статистического управления, в 2017 году (более актуальные данные отсутствуют) русский язык назвали родным больше половины жителей Риги и Латгале - 53% и 55% соответственно. Меньше всего таких латвийцев проживало в Видземе (9%), а в среднем в Латвии их доля на тот момент составляла 36%. 

RUS TVNET опросил нескольких лидеров мнений - этнических латышей и русских - на предмет того, почему так много русскоязычных все еще не знает латышский.

Публицист TVNET Том Лусис высказал мнение, что часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на латышах, которые зачастую при обращении на русском сами переходили на этот язык. 

"Естественно, что у русскоязычных не было необходимости выучить латышский, потому что все их понимают - в магазинах, на улице. И, по сути, проблема в том, что латыши понимают по-русски".

Том Лусис, публицист TVNET

Публицист Алексей Стетюха назвал причиной "глупую принципиальную позицию". При этом у пожилых людей, которые в последнее время столкнулись с требованием знания госязыка, по словам Стетюхи, развивается внутренний протест.

Чувство протеста упомянула и журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге. По ее словам, такая позиция у русскоязычных могла развиться в ответ на непредоставление гражданства в 1991 году. По мнению лектора и публициста Фредерикса Озолса, утверждение этнических латышей о том, что язык надо учить лишь потому, что ты живешь в Латвии - слабый аргумент, особенно на фоне того, что в Латвии есть города, а в Риге - микрорайоны, в которых можно жить и работать, длительное время не встречая ни одного латыша.

"Что побуждает говорить на латышском языке? Найдите повод говорить, и найдутся говорящие",

- высказался он.

Педагог со стажем: "Мы что-то недоделали"

С 1 сентября этого года общеобразовательные программы основного образования в Латвии полностью переводят на латышский язык для 1-х, 4-х и 7-х классов, через год - для 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 2025-го - для 3-х, 6-х и 9-х. При этом с момента восстановления независимости по 1999 год в "русских" школах практически все обучение велось по-русски, а на рубеже веков начался переход к билингвальному образованию.

По словам директора 34-й Рижской средней школы Натальи Рогалевой, в конце 90-х латвийские власти ввели несколько методов поддержки педагогов, преподающих латышский или участвующих в билингвальном обучении: доплаты, курсы, учебные материалы. "Я думаю, что возможности [выучить латышский] были", - говорит она. Отрицает Рогалева и то, что в 90-х для толкового изучения госязыка могло не хватать педагогов.

Тогда что же пошло не так? Директор школы считает, что в какой-то момент была допущена серьезная ошибка, так как примерно с 2004 года процесс перехода к обучению на латышском остановился, а у людей возникло представление, что ситуация останется неизменной. "Не было четко определено, что такое билингвальное обучение, какова должна быть доля латышского языка, - поделилась она.

"Некоторые коллеги думали, что поздороваться и закончить урок на латышском - это уже достаточно билингвальное обучение".

Наталья Роголева, директор Рижской 34-й средней школы

При этом Рогалева подвергла критике саму практику разделения школ на латышские и школы нацменьшинств. "Меня интересует сегрегация школ. Если бы мы в то время перешли на более глубокое изучение латышского, эта сегрегация могла бы уменьшиться. И латышские, и русские дети приходили бы, может, в разные классы, но в одну школу. И интеграция в обществе была бы более удачной".

"У меня есть сожаление, что мы что-то не доделали - в то время, когда у нас был и ресурс из учителей, и интерес, и доплаты педагогам, - подводит грустный итог Наталья Роголева. - Надо было начинать потихоньку преподавать на латышском еще в детских садах, и мы бы сейчас не имели таких серьезных проблем".

Экзамены, слезы и недовольные родители: что происходит в 2023 году

К 1 сентября этого года граждане России, имеющие ВНЖ в Латвии, должны доказать свое владение латышским хотя бы на базовом уровне. Это предусматривают поправки к Закону об иммиграции, вступившие в силу в конце сентября 2022 года. Требование может коснуться не менее 17 тысяч человек.

"Прошлым летом мама на пять лет продлила вид на жительство, и теперь выясняется, что ей нужно учить латышский, - рассказывает Инна историю своей 72-летней мамы - гражданки России. - Она сидит полдня за учебой, а потом плачет и рассказывает: "Я утром опять открыла свои конспекты, и ничего не помню". Я очень надеюсь, что у мамы получится сдать экзамен. Но я вижу, как она страдает. Как пожилой человек может выучить латышский меньше чем за год?".

Похожего мнения об ускоренном переходе придерживается и Наталья Рогалева: "Я однозначно считаю, что учиться на латышском можно. Но мне представляется, что нам надо было начинать гораздо раньше.

И пока у ребенка еще нет тяжелых научных предметов, пока он еще маленький, милый и не колючий подросток, пока воспитательницы готовы с ним возиться и разговаривать на латышском, мы могли бы сформировать и отношение, и произношение, и словарный запас,

которые бы потом плавно перетекли в школу. А вот аккордные методы работы... Мне кажется, это немного ускоренные темпы. И мне не представляется, что это правильно". При этом родители школьников, по словам Рогалевой, жалуются на количество часов, отведенное на изучение латышского, формальный подход преподавателей и устаревшие учебники.

На этом фоне огромным спросом в Латвии пользуются курсы латышского, в том числе частные. Так, в начале года в течение нескольких часов были укомплектованы почти все рижские группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие. До ноября этими курсами воспользуются не менее 600 человек. Как призналась Рогалева, часть из них - педагоги, которые хотят сохранить свои рабочие места в школах. С 2010 года такое образование получили более 14 000 рижан.

"Мы ощущали себя частью Советского Союза"

"Я однажды видела, как один предприниматель пошутил с языковым инспектором: "Легче откупиться от вас, чем выучить язык. Где я столько латышей найду? Поэтому у меня тут все [русские]", - рассказывает Инна. - Я только в феврале [2022 года] поняла, что такие шутки - это неправильное отношение к языку, к стране, к обществу, в котором ты живешь.

Мы как-то ощущали себя частью какого-то Советского Союза. Часть из нас до сих пор, наверное, думает: "Вот русский язык, русская культура".

"Да, прекрасен русский язык, прекрасна русская культура. Но мы живем в Латвии с не менее прекрасными языком и культурой. Жалко, что я пришла к этому пониманию только в 50+".

Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Сейчас Инна продолжает усиленно изучать латышский - ежедневно читает, переводит, посещает спектакли латышской труппы Даугавпилсского театра. При этом она подчеркивает, что ни один латыш ни разу не высмеял ее за неправильное произношение: "Может, кто-то с этим сталкивался, потому что в любом обществе достаточно идиотов. Но я не сталкивалась никогда". Под конец беседы она решает пошутить: "Наверно, ко мне после интервью придет языковая инспекция. Но что делать? Может, это смотивирует меня еще больше?".

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