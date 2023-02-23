Барташевич останется главой Резекне: оппозиция потерпела неудачу

Предложение выразить недоверие Барташевичу последовало вскоре после его исключения из партии "Согласие", за которым последовало решение нескольких латгальских активистов покинуть партию. Большинство членов Резекненской городской думы, избранных по списку "Согласия", также вышли из партии, но не все, поэтому оппозиция решила проверить, какая поддержка осталась у Барташевича.

Сегодняшнее голосование в городском совете показало, что Барташевич не потерял своих сторонников среди депутатов, потому что против его отстранения проголосовали все восемь депутатов, избранных по списку "Согласия", а пять депутатов от оппозиции проголосовали за отстранение, таким образом, Барташевич сохранил пост председателя думы. В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие".

На заседании оппозиционные депутаты критиковали стиль руководства Барташевича, обвинили его в раскалывании общества и критиковали высказанные им взгляды в контексте украинской войны, в том числе о Латвии как "нейтральной" стране, а также его позицию против сноса памятника советским воинам.