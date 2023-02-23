Попытка оппозиции свергнуть председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича сегодня, 23 февраля, не удалась.
Барташевич останется главой Резекне: оппозиция потерпела неудачу
Предложение выразить недоверие Барташевичу последовало вскоре после его исключения из партии "Согласие", за которым последовало решение нескольких латгальских активистов покинуть партию. Большинство членов Резекненской городской думы, избранных по списку "Согласия", также вышли из партии, но не все, поэтому оппозиция решила проверить, какая поддержка осталась у Барташевича.
Сегодняшнее голосование в городском совете показало, что Барташевич не потерял своих сторонников среди депутатов, потому что против его отстранения проголосовали все восемь депутатов, избранных по списку "Согласия", а пять депутатов от оппозиции проголосовали за отстранение, таким образом, Барташевич сохранил пост председателя думы. В Резекне коалиция состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии "Согласие".
На заседании оппозиционные депутаты критиковали стиль руководства Барташевича, обвинили его в раскалывании общества и критиковали высказанные им взгляды в контексте украинской войны, в том числе о Латвии как "нейтральной" стране, а также его позицию против сноса памятника советским воинам.
Ни на одно из высказанных обвинений Барташевич прямо не ответил, заявив лишь, что не будет оправдываться. Он считает, что в заявлении оппозиции написана "откровенная ложь". По словам мэра, в последние недели он получал поддержку как в социальных сетях, так и на улицах города.
Барташевич не ответил на вопрос, какие именно из претензий оппозиции он считает ложью.
Запрос подали депутаты Инара Гроце (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Янис Зелтиньш ("Прогрессивные"), Язеп Корсакс ((Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия), Юрис Гунтис Вяксе (Национальное объединение/Латвийская Зеленая партия/"Новое Единство"/Латвийское объединение регионов/Латгальская партия) и Волдемар Платацис ("Новая консервативная партия").
В заявлении депутатов говорится, что, по их мнению, неприемлемо, что Барташевич "позволяет себе разделять людей по национальному признаку, явно тормозит интеграционные процессы, что особенно в нынешних условиях создает дополнительную угрозу безопасности", не может выразить четкую позицию по вопросам войны в Украине, призывает Латвию занять позицию нейтральной страны в войне.
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