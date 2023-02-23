Фото ⟩ В Сети "разнесли" Газманова и его пуховик Prada с изолентой на лого

"Я вот одного не могу понять. Собирается Газманов в патриотическом угаре воодушевлять народ на празднике в Лужниках. Открывает шкаф, смотрит свой гардероб… Видит, любимый пуховичок Прада, который стоит как годовая зарплата среднестатистического зрителя этого шоу. И становится Газманову неловко. Берет он какую-то изоленту и заклеивает логотип, чем еще больше привлекает внимание. Неужели нельзя было надеть какой-нибудь ватник или что-то попроще? На крайняк можно было куртец у водителя или охранника одолжить. С другой стороны, может он в соболиной шкуре ехал и в последний момент как раз взял Прада у водителя"? - цитирует блогера "Униан".