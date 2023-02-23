В среду, 22 февраля, в Москве на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт, на котором выступил и развязавший войну в Украине президент РФ Владимир Путин. По информации СМИ в концерте приняли участие группа "Любе", Филипп Киркоров, Николай Басков, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, "Руки Вверх", Niletto и другие прокремлевские артисты.
Фото ⟩ В Сети "разнесли" Газманова и его пуховик Prada с изолентой на лого
Особое внимание привлек Олег Газманов, поддерживающий политику российских властей и военное вторжение в Украину, который выступал в черном пуховике от итальянского бренда Prada (стоимость пуховика 340 тысяч рублей - это примерно 4 тысячи евро).
Во время своего пребывания на сцене Олег Газманов заклеил узнаваемый логотип Prada на груди черной изолентой.
Российский блогер Илья Варламов возмутился этим фактом.
"Я вот одного не могу понять. Собирается Газманов в патриотическом угаре воодушевлять народ на празднике в Лужниках. Открывает шкаф, смотрит свой гардероб… Видит, любимый пуховичок Прада, который стоит как годовая зарплата среднестатистического зрителя этого шоу. И становится Газманову неловко. Берет он какую-то изоленту и заклеивает логотип, чем еще больше привлекает внимание. Неужели нельзя было надеть какой-нибудь ватник или что-то попроще? На крайняк можно было куртец у водителя или охранника одолжить. С другой стороны, может он в соболиной шкуре ехал и в последний момент как раз взял Прада у водителя"? - цитирует блогера "Униан".
В Сети уже появились версии произошедшего. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что артист скрыл логотип, чтобы не выглядеть непатриотичным.
Telegram-канал Baza привел слова артиста о своих действиях.
Газманов объяснил, что ему пришлось это сделать из-за существующего на телевидении правила - не рекламировать названия фирм. Как признался Газманов, он согласен с таким требованием.
Ранее логотип на таком же пуховике заклеивал глава подмосковного города Дмитрова Илья Поночевный, прежде чем выложить в соцсети фотографии с церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь".
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