Фото ⟩ В Белгородской области разбился российский военный самолет

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

"Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что военный самолет потерпел крушение на окраине села Орехово.

Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что пилот успел катапультироваться и его увезли в госпиталь. Но вскоре он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.