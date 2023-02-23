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Фото ⟩ В Белгородской области разбился российский военный самолет

rus.tvnet.lv
В Белгородской области разбился российский военный самолет
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Упавший самолет
Упавший самолет Фото: Reuters / Scanpix

В Белгородской области упал самолет министерства обороны России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом пишет Русская служба BBC.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

"Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Baza пишет, что военный самолет потерпел крушение на окраине села Орехово.

 Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, говорится в заявлении Минобороны РФ. 

Также в Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что пилот успел катапультироваться и его увезли в госпиталь. Но вскоре он скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

 

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