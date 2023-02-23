Фото ⟩ Как в Риге будет выглядеть квартал Лачплеша за 50 млн евро

Строительство квартала начнется в 2024 году, а полностью завершить его планируется в течение семи-десяти лет.

Общая площадь квартала Лачплеша составляет почти 60 000 квадратных метров. В квартале Лачплеша особое внимание будет уделено озеленению - как сохранению исторических насаждений, так и посадке новых деревьев, вечнозеленых кустарников и обустройству клумб.

В квартале Лачплеша будет построено 600 новых квартир, а также коммерческие помещения на площади 14 000 квадратных метров - офисы, кафе, магазины, салоны и др. В прошлом году на конкурсе проектов недвижимости проект нового квартала был номинирован в категории самых амбициозных планов (BRELF Awards).

Как рассказала менеджер по маркетингу и коммуникациям Estmak Capital Марианна Элксниня-Валда, новый квартал Лачплеша будет отчасти похож на квартал Ротерманни в Таллинне, так как и здесь предусмотрено многофункциональное общественное открытое пространство - ориентированная на пешеходов аллея и площадь, где можно проводить мероприятия.

Проект квартала Лачплеша разработан архитектурными бюро Dual arhitekti (Латвия) и Archunion (Украина). Квартал расположен в бывшем промышленном районе, поэтому сохранит историческое индустриальное наследие и стиль. Например, одним из центральных элементов квартала будет труба XIX века. В зданиях и фасадах будет использована имитация исторического кирпича со стилистически соответствующей цветовой палитрой.

Инвестиционно-девелоперская компания Estmak Capital основана в Эстонии в 2008 году. Компания специализируется на развитии инновационных высокотехнологичных и качественных проектов жилой и коммерческой недвижимости в странах Балтии.