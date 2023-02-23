Сегодня, 23 февраля, члены комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы выразили обеспокоенность возможностью рижских школ перейти на обучение на латышском языке.
Готовы ли школы к переходу на латышский? В Рижской думе сомневаются
Хотя и с разными мотивами, обеспокоенность выражали как коалиционные, так и оппозиционные депутаты.
Например, при обсуждении планируемых поправок в муниципальный бюджет Рита Нашениеце ("Новое Единство") поинтересовалась, что будет происходить в школах в связи с переходом на обучение на государственном языке, какая методическая и другие виды помощи предусмотрены для учителей.
Ей ответили, что на методическую поддержку педагогов дошкольных учреждений и школ для перехода на обучение на государственном языке выделено 50 тыс. евро.
С другой стороны, депутат Русского союза Латвии Владимир Бузаев говорил о выделении дополнительных средств на факультативные классы по языку нацменьшинств и истории культуры.
Для этого департамент образования, культуры и спорта Рижской думы запрашивает дополнительно 150 000 евро для 1-го и 4-го классов.
По мнению Бузаева, дополнительные средства следует запрашивать не только на указанные классы, но и для детских садов и 7-х классов.
Хотя в департаменте пояснили, что в дошкольных образовательных учреждениях обучение ведется не по расписанию, а комплексно и воспитатели смогут проводить дополнительные занятия для детей, которые в этом нуждаются, Бузаев предложил выделить дополнительные средства для этой цели.
Он попросил выделить 245 тысяч евро на реализацию программ обучения по интересам в дошкольных учреждениях и 75 тысяч евро на 7-е классы.
Предложение Бузаева было отклонено членами комитета.
Как сообщалось, в сентябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии дошкольное и основное образование постепенно в течение трех лет перейдет на обучение только на государственном языке.
С 1 сентября 2023 года программы основного общего образования будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 1 сентября 2024 года - во 2-х, 5-х и 8-х классах, с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классы. Дошкольное образование перейдет только на государственный язык с 1 сентября следующего года.
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