Готовы ли школы к переходу на латышский? В Рижской думе сомневаются

Хотя и с разными мотивами, обеспокоенность выражали как коалиционные, так и оппозиционные депутаты.

Например, при обсуждении планируемых поправок в муниципальный бюджет Рита Нашениеце ("Новое Единство") поинтересовалась, что будет происходить в школах в связи с переходом на обучение на государственном языке, какая методическая и другие виды помощи предусмотрены для учителей.

Ей ответили, что на методическую поддержку педагогов дошкольных учреждений и школ для перехода на обучение на государственном языке выделено 50 тыс. евро.

С другой стороны, депутат Русского союза Латвии Владимир Бузаев говорил о выделении дополнительных средств на факультативные классы по языку нацменьшинств и истории культуры.

Для этого департамент образования, культуры и спорта Рижской думы запрашивает дополнительно 150 000 евро для 1-го и 4-го классов.

По мнению Бузаева, дополнительные средства следует запрашивать не только на указанные классы, но и для детских садов и 7-х классов.