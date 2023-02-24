Польша разместит на границе с Россией и Беларусью противотанковые барьеры

Беларусь прямым образом не вступила в российскую войну против Украины, однако позволяет России использовать свою территорию для осуществления атак.

"Это часть нашей обороны и стратегии по отражению [угроз], - сообщил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Первый противотанковый барьер установлен на границе с Калининградом, сообщил Блащак и опубликовал фотографию, на которой видна эта металлическая конструкция.

У Польши - 200-километровая граница с Калининградом.

Такие барьеры Польша планирует установить и на 418-километровой границе с Беларусью.

В прошлом году Польша провела укрепление границы, построив забор высотой 5,5 метра на нескольких участках на границе с Беларусью.

Тогда Польша приняла такое решение, реагируя на попытки белорусского режима вызвать миграционный кризис с целью дестабилизации Евросоюза.