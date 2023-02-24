Спустя год после начала Россией полномасштабной войны в Украине, Польша сообщила о планах разместить противотанковые ежи на границе с Беларусью и Россией.
Польша разместит на границе с Россией и Беларусью противотанковые барьеры
Беларусь прямым образом не вступила в российскую войну против Украины, однако позволяет России использовать свою территорию для осуществления атак.
"Это часть нашей обороны и стратегии по отражению [угроз], - сообщил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Первый противотанковый барьер установлен на границе с Калининградом, сообщил Блащак и опубликовал фотографию, на которой видна эта металлическая конструкция.
У Польши - 200-километровая граница с Калининградом.
Такие барьеры Польша планирует установить и на 418-километровой границе с Беларусью.
В прошлом году Польша провела укрепление границы, построив забор высотой 5,5 метра на нескольких участках на границе с Беларусью.
Тогда Польша приняла такое решение, реагируя на попытки белорусского режима вызвать миграционный кризис с целью дестабилизации Евросоюза.
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