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Польша разместит на границе с Россией и Беларусью противотанковые барьеры

rus.tvnet.lv
Польша разместит на границе с Россией и Беларусью противотанковые барьеры
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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда Фото: Marcin Obara

Спустя год после начала Россией полномасштабной войны в Украине, Польша сообщила о планах разместить противотанковые ежи на границе с Беларусью и Россией.

Беларусь прямым образом не вступила в российскую войну против Украины, однако позволяет России использовать свою территорию для осуществления атак.

"Это часть нашей обороны и стратегии по отражению [угроз], - сообщил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Первый противотанковый барьер установлен на границе с Калининградом, сообщил Блащак и опубликовал фотографию, на которой видна эта металлическая конструкция.

У Польши - 200-километровая граница с Калининградом.

Такие барьеры Польша планирует установить и на 418-километровой границе с Беларусью.

В прошлом году Польша провела укрепление границы, построив забор высотой 5,5 метра на нескольких участках на границе с Беларусью.

Тогда Польша приняла такое решение, реагируя на попытки белорусского режима вызвать миграционный кризис с целью дестабилизации Евросоюза.

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