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Тяжелое ДТП под Добеле: поездка пьяных мужчин завершилась лобовым столкновением

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Тяжелое ДТП под Добеле: поездка пьяных мужчин завершилась лобовым столкновением
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Фото: Instagram/Sadursmelv

Вечером во вторник, 21 февраля, трем пьяным мужчинам показалось, что отправиться в поездку на машине - совершенно нормально. Впрочем, они не оценили ситуацию и под Добеле вызвали тяжелое лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем, сообщает передача Degpunktā.

Столкнулись черный Volkswagen Passat и белая Toyota Corolla. Удар был настолько сильным, что жильцы находящихся рядом домов его не только услышали, но даже почувствовали, а на следующий день весь перекресток был в обломках автомобилей.

Черный Volkswagen выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, в тот момент с улицы Базницас поворачивала водитель Toyota. Все трое находившихся в Volkswagen мужчин не были пристегнуты.

По неофициальной информации, медики провели на месте аварии реанимационные мероприятия мужчине, сидевшему рядом с водителем Volkswagen.

Как рассказали местные жители, аварии на упомянутом перекрестке - редкость, однако из-за агрессивных водителей особую осторожность стоит соблюдать пешеходам.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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