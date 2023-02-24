Вечером во вторник, 21 февраля, трем пьяным мужчинам показалось, что отправиться в поездку на машине - совершенно нормально. Впрочем, они не оценили ситуацию и под Добеле вызвали тяжелое лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем, сообщает передача Degpunktā.
Тяжелое ДТП под Добеле: поездка пьяных мужчин завершилась лобовым столкновением
Столкнулись черный Volkswagen Passat и белая Toyota Corolla. Удар был настолько сильным, что жильцы находящихся рядом домов его не только услышали, но даже почувствовали, а на следующий день весь перекресток был в обломках автомобилей.
Черный Volkswagen выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, в тот момент с улицы Базницас поворачивала водитель Toyota. Все трое находившихся в Volkswagen мужчин не были пристегнуты.
По неофициальной информации, медики провели на месте аварии реанимационные мероприятия мужчине, сидевшему рядом с водителем Volkswagen.
Как рассказали местные жители, аварии на упомянутом перекрестке - редкость, однако из-за агрессивных водителей особую осторожность стоит соблюдать пешеходам.
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