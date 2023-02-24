США, Великобритания и Австралия вводят новые санкции против России

Санкции США

США объявили о новых санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, а также о штрафных мерах в отношении лиц и компаний в третьих странах, направленных на снижение способности Москвы уклоняться от уже действующих ограничений.

Новые санкции, которые нацелены на банки, горнодобывающую и оборонную промышленность, затронут "более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают войну России", - говорится в заявлении Белого дома.

В России под санкции подпадут более десяти "финансовых учреждений вместе с партнерами, а также российские официальные лица и органы, нелегитимно действующие на территории Украины".

Министерство торговли США введет экспортный контроль в отношении около 90 российских компаний и компаний из третьих стран, в том числе в Китае, "за участие в уклонении от санкций и поддержке оборонного сектора России", заявили в Белом доме.

Новые санкции "приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму около 2,8 млрд долларов", - говорится в сообщении. В Вашингтоне подчеркнули, что новые ограничения в отношении России вводятся "в координации с партнерами и союзниками по G7".

Санкции Австралии

В годовщину российского вторжения в Украину Австралия расширила санкции в отношении РФ, сообщило австралийское МВД. В санкционный список попали 90 физических и 40 юридических лиц. Среди них патриарх Кирилл, вице-премьеры РФ Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, министр науки Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава МЧС Александр Куренков, министры культуры и здравоохранения Ольга Любимова и Михаил Мурашко.

Под ограничения также попали несколько губернаторов, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, директор ФСИН Аркадий Гостев, философ Александр Дугин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.