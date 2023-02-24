В Австралии ликвидирована крупная российская шпионская сеть, члены которой выдавали себя за дипломатов, сообщила в пятницу, 24 февраля, газета Sydney Morning Herald.
Австралия ликвидировала крупную российскую шпионскую сеть
Шпионская сеть была сформирована лицами, выдававшими себя за сотрудников посольств и консульств, которые использовали вымышленные имена, ссылаясь на анонимные источники, сообщает газета.
Австралийская служба безопасности и разведки, (ASIO) заявила во вторник, что "обнаружила и разрушила крупную шпионскую сеть", но не назвала страну, которая создала эту сеть.
Генеральный секретарь ASIO по безопасности Майк Берджесс сравнил шпионскую сеть с ульем, заявив, что она больше и опаснее любой ранее обнаруженной шпионской сети.
Количество пойманных шпионов не разглашается.
Шпионы были хорошо обучены, о чем свидетельствуют их сложные методы маскировки, и вербовались в рамках более широкой сети. По словам Берджесса, они планировали украсть конфиденциальную информацию и совершали другие злонамеренные действия.
По словам Берджесса, ASIO "в частном порядке" выслала их из страны.
По сообщению Sydney Morning Herald, российских шпионов незаметно выгнали из Австралии в течение шести месяцев, а их визы аннулировали или не продлили.
Были опасения, что публичная высылка шпионов может спровоцировать возмездие против австралийских дипломатов и граждан в России.
В посольстве России в Австралии ситуацию не прокомментировали.
Премьер-министр Австралии не сообщил, была ли шпионская сеть, ликвидированная ASIO, российской, но подчеркнул, что ASIO очень хорошо защищает национальные интересы Австралии.
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