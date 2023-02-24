Австралия ликвидировала крупную российскую шпионскую сеть

Шпионская сеть была сформирована лицами, выдававшими себя за сотрудников посольств и консульств, которые использовали вымышленные имена, ссылаясь на анонимные источники, сообщает газета.

Австралийская служба безопасности и разведки, (ASIO) заявила во вторник, что "обнаружила и разрушила крупную шпионскую сеть", но не назвала страну, которая создала эту сеть.

Генеральный секретарь ASIO по безопасности Майк Берджесс сравнил шпионскую сеть с ульем, заявив, что она больше и опаснее любой ранее обнаруженной шпионской сети.

Количество пойманных шпионов не разглашается.

Шпионы были хорошо обучены, о чем свидетельствуют их сложные методы маскировки, и вербовались в рамках более широкой сети. По словам Берджесса, они планировали украсть конфиденциальную информацию и совершали другие злонамеренные действия.

По словам Берджесса, ASIO "в частном порядке" выслала их из страны.

По сообщению Sydney Morning Herald, российских шпионов незаметно выгнали из Австралии в течение шести месяцев, а их визы аннулировали или не продлили.

Были опасения, что публичная высылка шпионов может спровоцировать возмездие против австралийских дипломатов и граждан в России.

В посольстве России в Австралии ситуацию не прокомментировали.

Премьер-министр Австралии не сообщил, была ли шпионская сеть, ликвидированная ASIO, российской, но подчеркнул, что ASIO очень хорошо защищает национальные интересы Австралии.