Колонна, которая не прошла в Киев. Как и почему армия РФ проиграла битву за столицу Украины

В то же время, если верить таблице, в первой волне с десантниками должны были идти росгвардейцы из ОМОНа и подразделение СОБР "Белгород".

Этот маршрут из "Пальмиры" к Стоянке протяженностью более 200 км россияне должны были преодолеть примерно за 13 часов и "сосредоточиться на рубеже блокировки".

Как сказано в аналитике генштаба ВСУ, которой располагает Украинская служба Би-би-си, "рассчитывая на быстрое продвижение без сопротивления со стороны ВСУ, российские войска двигались в походных колоннах без боевого развертывания".

Замедление

План продвижения россиян оказался нереалистичным Фото: BBC

Но пройти за полсуток по запланированному маршруту у российских десантников и росгвардейцев не получилось.

И хотя им удалось быстро пересечь Чернобыльскую зону, дальше россияне столкнулись с противодействием ВСУ.

На тот момент большая часть сил Украины была сконцентрирована на Донбассе, а Киев прикрывала 72-я бригада и несколько других подразделений.

В условиях значительного численного превосходства россиян наиболее эффективным способом их сдерживания оказался подрыв мостов - в первые дни были уничтожены мосты возле Иванкова, Дымера, Демидова, Гостомеля и Ирпеня.

Это замедлило россиян, но не остановило их полностью.