Блинкен: РФ воспользуется прекращением огня для новой атаки

Члены Совета Безопасности ООН не должны заблуждаться в связи с предложениями "временного или безоговорочного прекращения огня" в Украине, поскольку Россия воспользуется таким шагом для восполнения сил и новой атаки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в пятницу, 24 февраля.

"Совет Безопасности не должен впасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над незаконно захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - сказал Блинкен, подчеркнув, что Совбез должен обеспечить "справедливый и прочный мир".