"Дьявол на земле" и "Там не с кем говорить". Главное с пресс-конференции Зеленского в день годовщины вторжения

Ни на один из вопросов, заданных журналисткой, Зеленский по сути так и не ответил. Но показательно, что они прозвучали вообще. И не исключено, что такие вопросы и подобные им ему будут задавать вновь и вновь.

Да, сейчас, когда украинский президент является одним из самых популярных политиков мира, отсутствие ответов на них ему особого вреда не наносит. Но так не будет продолжаться вечно: уже сейчас понятно, что как минимум после победы Украины (а то и раньше) Зеленскому и его команде будет уже недостаточно "обязательной программы" из дежурных и предсказуемых ответов на вопросы.

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию"

Самым эмоциональным моментом пресс-конференции стал ответ президента Украины на вопрос о его семье. Сдерживая слезы, он сказал: "Я их люблю. Безусловно. Свою жену. Мои дети - главные люди для меня. Нечасто вижу. Родители. Их совсем не вижу".

Фото: EPA

Зеленский также прокомментировал отношения Украины и России с Китаем и "предложения по урегулированию украинского кризиса", которые в пятницу опубликовал китайский МИД.

Президент Украины сказал, что сейчас не рассматривает это как мирный план. План по урегулированию конфликта может представить только страна, на территории которой война, то есть Украина, убежден он. Однако, добавил Зеленский, он считает, что предложения Китая - это важный сигнал того, что страна готова обсуждать возможности прекращения войны.

"Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне... Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию, и для меня это очень важно - это пункт номер один", - отметил Зеленский.