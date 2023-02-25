В воскресенье местами ожидается метель

Северный ветер в порывах будет достигать скорости 10-15 метров в секунду, к вечеру станет слабее.

Местами пойдет небольшой снег, на границе с Россией ожидается продолжительная снежная метель.

В Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце.

В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, без существенных осадков. Скорость северного ветра в порывах по-прежнему будет достигать 15 метров в секунду, температура воздуха оставит -2...-3 градусов.

26.02. Mākoņains, dienā dažviet skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā, dienā vietām nokrišņi, galvenokārt, sniegs, slapjš sniegs. Ceļi būs slideni! Pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra -1…-6°, dienā Kurzemē -2…+2 °. pic.twitter.com/KiTopZp59W — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 25, 2023