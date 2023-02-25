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В воскресенье местами ожидается метель

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье местами ожидается метель
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Сильная метель в Риге
Сильная метель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 26 февраля, максимальная температура воздуха в Латвии составит -1...-5 градусов, на западе Курземе - от 0 до +2 градусов, прогнозируют синоптики.

Северный ветер в порывах будет достигать скорости 10-15 метров в секунду, к вечеру станет слабее.

Местами пойдет небольшой снег, на границе с Россией ожидается продолжительная снежная метель.

В Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце.

В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, без существенных осадков. Скорость северного ветра в порывах по-прежнему будет достигать 15 метров в секунду, температура воздуха оставит -2...-3 градусов.

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