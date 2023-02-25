Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России

Совет ЕС инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание двух СМИ - RT Arabic и Sputnik Arabic. Как отметили в Брюсселе, эти вещательные службы "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде".

Штрафные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, - к примеру, проводить исследования и брать интервью, указали в Совете Евросоюза.

Ограничивается возможность для занятия ряда должностей

Ограничивается возможность для граждан РФ занимать должности в руководящих органах критически важных объектов инфраструктуры и организаций ЕС. Решение объясняется тем, что "влияние России в этих органах может поставить под угрозу их нормальное функционирование и, в конечном итоге, создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".

Санкции в энергетике

Совет ЕС ввел запрет на предоставление гражданам РФ мощностей по хранению газа (за исключением части объектов для сжиженного природного газа). По данным Брюсселя, это делается, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, а также избежать использования Россией этой сферы как оружия и исключить риски манипулирования рынком.

Обязательства по отчетности