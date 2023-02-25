Видео ⟩ Зеленский уверен, что Путина уничтожат свои же

"Тогда хищники съедят хищников. Это очень важно, но им нужна причина. И они вспомнят Комарова, Зеленского... Они вспомнят. Они найдут себе причину убить убийцу. Это сработает? Да! Когда? Я не знаю”, - сказал лидер Украины о режиме Путина.