Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Владимира Путина рано или поздно уничтожат приближенные к нему лица, ссылаясь на документальный проект журналиста Дмитрия Комарова "Год", или "РIК", пишет СМИ "Украинская Правда".
Видео ⟩ Зеленский уверен, что Путина уничтожат свои же
Зеленский уверен, что Путина уничтожат свои же
"Обязательно будет момент, когда будет чувствоваться хрупкость режима Путина внутри страны [России]", - сказал Зеленский.
"Тогда хищники съедят хищников. Это очень важно, но им нужна причина. И они вспомнят Комарова, Зеленского... Они вспомнят. Они найдут себе причину убить убийцу. Это сработает? Да! Когда? Я не знаю”, - сказал лидер Украины о режиме Путина.
Отмечается, что Зеленский считает, что Путин ведет себя как Гитлер во время Второй мировой войны, и сделанное не простят ни украинцы, ни другие народы.
Видео: РІК – авторский документальный проект Дмитрия Комарова
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