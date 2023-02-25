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Видео ⟩ Зеленский уверен, что Путина уничтожат свои же

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Зеленский уверен, что Путина уничтожат свои же
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Владимира Путина рано или поздно уничтожат приближенные к нему лица, ссылаясь на документальный проект журналиста Дмитрия Комарова "Год", или "РIК", пишет СМИ "Украинская Правда".

"Обязательно будет момент, когда будет чувствоваться хрупкость режима Путина внутри страны [России]", - сказал Зеленский.

"Тогда хищники съедят хищников. Это очень важно, но им нужна причина. И они вспомнят Комарова, Зеленского... Они вспомнят. Они найдут себе причину убить убийцу. Это сработает? Да! Когда? Я не знаю”, - сказал лидер Украины о режиме Путина.

Отмечается, что Зеленский считает, что Путин ведет себя как Гитлер во время Второй мировой войны, и сделанное не простят ни украинцы, ни другие народы.

Видео: РІК – авторский документальный проект Дмитрия Комарова

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