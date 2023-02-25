Польское энергетическое предприятие PKN Orlen в субботу заявило, что больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", что в соответствии с последним договором обеспечивало 10% от потребления PKN Orlen.
Россия прекратила поставки нефти Польше по трубопроводу "Дружба"
Россия прекратила поставки нефти Польше по трубопроводу "Дружба"
"Российская сторона остановила поставки по трубопроводу", - сообщило агентству AFP польское предприятие.
PKN Orlen подчеркнуло, что это не повлияет на польских клиентов и что поставки нефти теперь будут обеспечены по морю.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!