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Россия прекратила поставки нефти Польше по трубопроводу "Дружба"

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Россия прекратила поставки нефти Польше по трубопроводу "Дружба"
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Газопровод "Дружба".
Газопровод "Дружба". Фото: Reuters/ScanPix

Польское энергетическое предприятие PKN Orlen в субботу заявило, что больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", что в соответствии с последним договором обеспечивало 10% от потребления PKN Orlen.

"Российская сторона остановила поставки по трубопроводу", - сообщило агентству AFP польское предприятие.

PKN Orlen подчеркнуло, что это не повлияет на польских клиентов и что поставки нефти теперь будут обеспечены по морю.

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