Зеленский показал место, где обитает уже с 24 февраля 2022 года - первого дня вторжения России в Украину. "Это то место, где я живу сейчас," - в документальном проекте "Год" журналиста Дмитрия Комарова рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Видео ⟩ Зеленский показал свое жилье на время войны
Зеленский показал свое жилье на время войны
"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023
"Это мой дом. Это место, где я весь этот год жил", - подчеркнул Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, демонстрируя как спальное место, так и свой гардероб.
В нем не счесть военной одежды, но и упакован костюм на тот день, когда Украина будет свободна от российской армии.
"Это символ, что скоро закончится война, что скоро мы победим", - признает глава Украины, указывая на костюм.
Зеленский отметил, что сейчас не носит костюмы. Он всегда в военной или спортивной одежде.
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