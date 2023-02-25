Сб, 25.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Зеленский показал свое жилье на время войны

rus.tvnet.lv
Зеленский показал свое жилье на время войны
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE \ apaimages

Зеленский показал место, где обитает уже с 24 февраля 2022 года - первого дня вторжения России в Украину. "Это то место, где я живу сейчас," - в документальном проекте "Год" журналиста Дмитрия Комарова рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это мой дом. Это место, где я весь этот год жил", - подчеркнул Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, демонстрируя как спальное место, так и свой гардероб.

В нем не счесть военной одежды, но и упакован костюм на тот день, когда Украина будет свободна от российской армии.

"Это символ, что скоро закончится война, что скоро мы победим", - признает глава Украины, указывая на костюм.

Зеленский отметил, что сейчас не носит костюмы. Он всегда в военной или спортивной одежде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх