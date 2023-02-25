Видео ⟩ Зеленский показал свое жилье на время войны

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023

"Это мой дом. Это место, где я весь этот год жил", - подчеркнул Зеленский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, демонстрируя как спальное место, так и свой гардероб.

В нем не счесть военной одежды, но и упакован костюм на тот день, когда Украина будет свободна от российской армии.

"Это символ, что скоро закончится война, что скоро мы победим", - признает глава Украины, указывая на костюм.

Зеленский отметил, что сейчас не носит костюмы. Он всегда в военной или спортивной одежде.