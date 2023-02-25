В ходе расследования разрушения зданий при землетрясении в Турции задержаны 184 человека

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. В субботу, 25 февраля, министр юстиции Бекир Боздаг выступил с заявлением о том, что задержаны по меньшей мере 184 лица в связи с допущенной халатностью в строительстве, которая привела к разрушению многих зданий в результате землетрясения.