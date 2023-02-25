В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. В субботу, 25 февраля, министр юстиции Бекир Боздаг выступил с заявлением о том, что задержаны по меньшей мере 184 лица в связи с допущенной халатностью в строительстве, которая привела к разрушению многих зданий в результате землетрясения.
В ходе расследования разрушения зданий при землетрясении в Турции задержаны 184 человека
В ходе расследования разрушения зданий при землетрясении в Турции задержаны 184 человека
Среди задержанных есть и строители, и должностные лица правительства, в том числе мэра района Нурдаги в Газиантепе, сообщает агентство "Анадолу".
В землетрясении, случившемся 6 февраля, за которым последовали почти 10 000 толчков, в 11 провинциях Турции были разрушены более 173 000 зданий, без крова остались почти два миллиона человек.
Фото: Турция и Сирия через 10 дней после землетрясения
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