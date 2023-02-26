Зима еще не кончилась: в марте также ожидаются мороз и снег

Возможно, впервые с марта 2018 года средняя температура воздуха окажется ниже нормы,

показатели которой под влиянием глобального потепления изменились с -1,3 градуса в 1961-1990 годах до +0,2 градуса в 1991-2020 годах. За последние десять лет лишь дважды - в 2013 и 2018 году - в первый месяц весны в Латвии средняя температура воздуха была ниже нуля - минус 5,5 и минус 2,4 градуса соответственно, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник, 27 февраля, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода. Температура воздуха утром понизится до -11...-16 градусов, а местами на побережье и там, где еще не рассеялись облака, составит -4...-9 градусов. Днем при слабом северо-западном ветре и солнце максимальная температура воздуха ожидается от +3 градусов в Курземе до -4 градусов в Латгале.

Во вторник будет больше облаков, местами ожидаются туман и незначительные осадки, воздух прогреется до +1...+6 градусов. Температура воздуха будет плюсовой и в последующие дни, однако ночью во многих местах ожидаются заморозки. В Курземе и Земгале снег растает, но с конца недели снова начнет формироваться снежный покров.

В первой половине марта движущиеся со стороны моря облака в западной и центральной частях страны местами вызовут сильные снегопады, также возможна метель. Температура воздуха ночью часто будет опускаться ниже -10 градусов, а дни чаще будут солнечными.

Галерея: Метель в Риге 20 февраля