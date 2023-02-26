Видео ⟩ Разрушенный войной Бахмут, снятый дроном

На видео слышны как взрывы возле Бахмута, так и видимая инфраструктура, разрушенная войной. В Бахмуте уничтожены улицы и многоквартирные здания.

Уже сообщалось, что в Бахмуте сейчас проходят сражения между военными силами Украины и России.

За долгие месяцы борьба за Бахмут, в котором находятся только 5000 из 70000 жителей, является самым кровавым полем боя с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Лидер российских наемников "Вагнер" Евгений Пригожин в последние дни утверждал, что его силы захватили несколько поселений вокруг Бахмута.

В свою очередь, украинская армия утверждает, что нападения продолжаются, но неудачно.

Reuters пишет, что сообщения обеих сторон сейчас невозможно проверить.