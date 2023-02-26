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Видео ⟩ Разрушенный войной Бахмут, снятый дроном

rus.tvnet.lv
Разрушенный войной Бахмут, снятый дроном
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Бахмут, разрушенный войной.
Бахмут, разрушенный войной. Фото: Thomson Reuters/ Scanpix

Российское СМИ "Риа" опубликовало видео из Бахмута, снятое дроном, в котором показан разрушенный войной город в Донецкой области, на востоке Украины, где по-прежнему проходят сражения между российскими и украинскими войсками, сообщает Reuters.

На видео слышны как взрывы возле Бахмута, так и видимая инфраструктура, разрушенная войной. В Бахмуте уничтожены улицы и многоквартирные здания.

Уже сообщалось, что в Бахмуте сейчас проходят сражения между военными силами Украины и России.

За долгие месяцы борьба за Бахмут, в котором находятся только 5000 из 70000 жителей, является самым кровавым полем боя с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Лидер российских наемников "Вагнер" Евгений Пригожин в последние дни утверждал, что его силы захватили несколько поселений вокруг Бахмута.

В свою очередь, украинская армия утверждает, что нападения продолжаются, но неудачно.

Reuters пишет, что сообщения обеих сторон сейчас невозможно проверить.

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