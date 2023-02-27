Передача раскрыла новую информацию по делу Римшевича

В ходе досудебного расследования Римшевич не раз отмечал, что его переговоры с Зиемелисом - приватные и используются по делу противозаконно.

В 2019 году прокуратура допросила сотрудника KNAB Яниса Микелсонса, у которого в 2013 году в делопроизводстве находилось дело против Мартинсонса. Он во время допроса не смог объяснить, почему тогда не было запрошено разрешение Верховного суда на запись разговоров Римшевича.

De Facto допускает, что весной 2013 года переговоры Римшевича с Мартинсонсом и Зиемелисом в бане и завершились, так как записей ранее мая 2013 года в уголовном деле нет.

На допросе в прокуратуре Микелсонс пояснил, что позднее закончил работать с делом из-за конфликта интересов, так как "познакомился с девушкой, которую в прессе связывают с Мартинсонсом". Речь идет об отношениях Микелсонса с Антой Дишерейте, имя которой в 2014 году прозвучало по другому уголовному процессу, по так называемому "делу строителей".

Однако Микелсонс отмечает, что в его рабочие обязанности не входило возбуждение уголовных процессов и никто другой не делал этого в последующие годы, так как не хватало доказательств: "Ясно видно, что важные доказательства по делу удалось получить в 2018 году, когда одна из связанных с разговорами персон дала показания. Тогда следствие и посчитало, что нужно начинать уголовный процесс".

В прокуратуре рассказали, что слишком срочное начало уголовного процесса в 2013 году могло нарушить дальнейшую секретность оперативных действий.

De Facto отмечает, что сбор доказательств против Римшевича, если он и происходил, ощутимых плодов не принес. Обвинение основывается на записях разговоров весны 2013 года, однако Римшевич еще пять лет продолжал руководить Банком Латвии с высшим уровнем доступа к гостайне.