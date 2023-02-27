Сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), которые в 2013 году законно тайно прослушивали разговоры Мариса Мартинсонса в комплексе отдыха Taureņi, не получили разрешение Верховного суда на запись разговоров президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Теперь это обстоятельство позволяет оспорить в суде использование отдельных фрагментов разговора в качестве доказательства, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Передача раскрыла новую информацию по делу Римшевича
Мартинсонс и Римшевич как вместе, так и по отдельности в 2013 году в бане общались с на то время членом правления Trasta komercbanka Виктором Зиемелисом. Как следует из обвинений прокуратуры, Зиемелис при посредничестве Мартинсонса давал Римшевичу взятки. В разговорах назывались конкретные суммы, по которым периодически не было единогласия.
Разговоры Римшевича, Мартинсонса и Зиемелиса записали в марте, апреле и мае 2013 года. Однако никакой видимой деятельности не последовало.
В сентябре Римшевич получил из рук президента Европейского центрального банка Марио Драги символическую звезду - ключи в еврозону для Латвии. В октябре Римшевича как единственного кандидата Сейма 76 голосами утвердили на третий срок полномочий президента центрального банка.
Некоторые опрошенные De Facto депутаты, которые тогда проголосовали за Римшевича, категорически отрицали, что в то время слышали о переговорах в бане или поездке Римшевича на Камчатку, с чем связан второй эпизод обвинений.
Уголовное дело против Римшевича KNAB начал только через четыре года - в феврале 2018 года, когда показания против Римшевича дали представители Trasta komercbanka. Их слова подтвердили старые, прослушанные весной 2013 года переговоры - более важных по делу нет.
Бывшие работники бюро Юта Стрике и Юрис Юрашс тогда пояснили, что расследование против Римшевича не начали быстрее, так как KNAB продолжал собирать доказательства, в том числе и других возможных преступлений. Однако о деле знал ограниченный круг лиц.
В Генеральной прокуратуре рассказали, что отдел особо уполномоченных прокуроров, следивших за законностью оперативных действий, не был проинформирован о мероприятиях и результатах KNAB до декабря 2013 года.
Тогда Римшевич был уже переизбран в должности. До этого прокуратура не давала никаких указаний или согласований.
"Что касается мероприятий оперативной деятельности, на практике не принято и законом не предусмотрено информировать прокурора, что мы начали прослушку переговоров по отношению к конкретному лицу, так как процедура предусматривает решение этого вопроса в результате получения разрешения судьи Верховного суда", - пояснил прокурор Александр Вишняков.
Однако KNAB получил разрешение Верховного суда на запись разговоров предпринимателя Мартинсонса, а согласование на запись разговоров Римшевича и Зиемелиса получено не было. Поэтому на суде фрагменты, в которых Мартинсонса нет, в качестве доказательства можно попытаться оспорить.
Прокурор Вешняков не пожелал комментировать, нужно ли было сотрудникам KNAB, услышав разговор Римшевича и Зиемелиса, бежать в Верховный суд за особым разрешением. Он отметил, что в данный момент уголовное дело находится в суде и ему "не хотелось бы влиять на этот процесс".
Римшевич, который сразу же после задержания рассказывал, что с Мартинсонсом его не связывают ни дружественные связи, ни деловые отношения, сейчас придерживается версии, что в бане говорили об общем развитии собственности Мартинсонса в Юрмале, а не о взятках.
В ходе досудебного расследования Римшевич не раз отмечал, что его переговоры с Зиемелисом - приватные и используются по делу противозаконно.
В 2019 году прокуратура допросила сотрудника KNAB Яниса Микелсонса, у которого в 2013 году в делопроизводстве находилось дело против Мартинсонса. Он во время допроса не смог объяснить, почему тогда не было запрошено разрешение Верховного суда на запись разговоров Римшевича.
De Facto допускает, что весной 2013 года переговоры Римшевича с Мартинсонсом и Зиемелисом в бане и завершились, так как записей ранее мая 2013 года в уголовном деле нет.
На допросе в прокуратуре Микелсонс пояснил, что позднее закончил работать с делом из-за конфликта интересов, так как "познакомился с девушкой, которую в прессе связывают с Мартинсонсом". Речь идет об отношениях Микелсонса с Антой Дишерейте, имя которой в 2014 году прозвучало по другому уголовному процессу, по так называемому "делу строителей".
Однако Микелсонс отмечает, что в его рабочие обязанности не входило возбуждение уголовных процессов и никто другой не делал этого в последующие годы, так как не хватало доказательств: "Ясно видно, что важные доказательства по делу удалось получить в 2018 году, когда одна из связанных с разговорами персон дала показания. Тогда следствие и посчитало, что нужно начинать уголовный процесс".
В прокуратуре рассказали, что слишком срочное начало уголовного процесса в 2013 году могло нарушить дальнейшую секретность оперативных действий.
De Facto отмечает, что сбор доказательств против Римшевича, если он и происходил, ощутимых плодов не принес. Обвинение основывается на записях разговоров весны 2013 года, однако Римшевич еще пять лет продолжал руководить Банком Латвии с высшим уровнем доступа к гостайне.
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