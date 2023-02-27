Израильские и палестинские власти заявили о готовности положить конец вспышке насилия в регионе

Это заявление было принято после прошедших в Иордании переговоров между двумя сторонами при участии Соединенных Штатов и Египта.

Речь шла о поддержке шагов по укреплению взаимного доверия и совместной работе во имя, как было сказано, справедливого и прочного мира.

Встреча на курорте Акаба была организована после недавнего обострения противостояния между израильтянами и палестинцами, грозившего разрастись в полномасштабный конфликт.

Подобные встречи и сами по себе являются событием довольно редким, а на этот раз, впервые за долгие годы, в ней приняли участие руководители израильских служб безопасности и службы безопасности Палестинской автономии. Кроме того, на встрече присутствовал главный советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.

Первый пункт коммюнике встречи гласил, что обе стороны подтверждают свою приверженность всем предыдущим договоренностям. В нем же говорится, что Израиль на протяжении четырех месяцев обязуется не обсуждать строительство новых поселений, тогда как палестинцы не будут предпринимать никаких действий против Израиля в ООН.