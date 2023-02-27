Глава МИД Литвы назвал новые санкции против РФ "небольшим и запоздалым шагом"

Он также говорит, что иногда видит желание партнеров не вводить новые ограничения, а договариваться об исключениях.

"Это еще один небольшой и потребовавший много времени шаг, но все же в правильном направлении. Литовские дипломаты внесли большой вклад в подготовку конкретных санкционных предложений и пакетов доказательств", – отмечает Ландсбергис в комментарии, переданном BNS.

"Однако приходятся сожалеть о том, что на данном этапе не удалось ввести санкции против "Росатома", и наши партнеры часто ведут переговоры не о том, как дополнить и ввести новые санкции, а о том, как договориться об исключениях или переходных периодах", — утверждает глава литовской дипломатии.

Европейский Союз в субботу утвердил новые санкции в связи с войной России в Украине, которые касаются 121 физического и юридического лица, включая производителей беспилотников в Иране, и включают товары двойного назначения, стоимость которых, по оценкам официальных лиц ЕС, превышает 11 млрд евро, их транзит через Россию в третьи страны.

Ожидается, что санкции коснутся еще 96 российских компаний и госорганов, в том числе еще трех российских банков.

В их число также войдут лицензии на вещание на арабском языке подразделений медиагрупп РТ и "Спутник", подконтрольных Кремлю.

Ранее в субботу МИД сообщил, что некоторые предложения Литвы были учтены при согласовании десятого пакета санкций.

Хотя ожидалось, что новые ограничения будут утверждены в пятницу в годовщину начала войны России в Украине, переговоры зашли в тупик из-за возражений Польши, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий настаивал на том, что санкции были "слишком мягкими и слишком слабыми".