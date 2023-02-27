Во вторник, 28 февраля, температура воздуха в Латвии повысится до +1...+6 градусов, самым теплым день будет в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
Теплее всего - в Курземе и Земгале. Каким будет последний день зимы?
Теплее всего - в Курземе и Земгале. Каким будет последний день зимы?
В основном будет облачно, местами пройдут осадки в виде дождя, на востоке возможен кратковременный снег. Утром и вечером на дорогах будет скользко. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге временами выглянет солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +5 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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