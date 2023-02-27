Вт, 28.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Теплее всего - в Курземе и Земгале. Каким будет последний день зимы?

rus.tvnet.lv/LETA
Теплее всего - в Курземе и Земгале. Каким будет последний день зимы?
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Оттепель в Риге
Оттепель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 28 февраля, температура воздуха в Латвии повысится до +1...+6 градусов, самым теплым день будет в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

В основном будет облачно, местами пройдут осадки в виде дождя, на востоке возможен кратковременный снег. Утром и вечером на дорогах будет скользко. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге временами выглянет солнце, осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +5 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх