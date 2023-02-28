Рига тратит тысячи евро на борьбу с бобрами. Но они побеждают

В этом году принято решение потратить 30 000 евро на отлов бобров в столице. До 2010 года бобры беспрепятственно грызли деревья вдоль Рижского канала, но ущерб был настолько велик, что решено было использовать опыт других стран - подкармливать животных, а деревья окружить решетчатым ограждением высотой около 1,2 метра, чтобы бобры не имели доступа к ним, рассказал представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Всего с 2014 года на установку 119 ограждений было потрачено 95 000 евро, а на наблюдение и подкормку - 74 000 евро. Бобры живут в столице везде, где есть вода - в канале, в речках и мелиорационных каналах, на Луцавсале, Кипсале, вдоль Булльупе, у Кишэзерса, у озера Югла.

Самоуправление регулярно разрушает бобровые плотины, но они столь же регулярно возводятся снова, и получается борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. Также постоянно увеличиваются площади, где бобры добывают себе пищу и точат зубы, и их не пугают ни пешеходы, ни машины.