Вечером в понедельник, 27 февраля, у подбитого российского танка Т-72, который был установлен на площади Вабадузе в Таллинне в качестве музейного экспоната, произошел конфликт между молодыми людьми. Его причиной стали разные взгляды по поводу того, уместно ли возлагать цветы к боевой машине, передает Rus.Postimees.
У российского танка в центре Таллинна произошел конфликт
Изначально Postimees сообщили, что на площади Вабадузе между говорящими на эстонском и русском языках молодыми людьми произошла драка. Предположительно ей предшествовала ситуация, когда два русскоязычных человека принесли к танку цветы, а говорящие на эстонском языке их убрали.
По сообщению полиции, инцидент имел место около 18:00, но это была не драка, а словесная перепалка. "Конфликт начался с того, что двое возложили цветы к танку, а находившиеся поблизости три человека убрали их", - рассказал Postimees старший смены Ида-Харьюского полицейского участка Илья Самойлов.
"Когда патруль прибыл на место происшествия, некоторые участники конфликта уже ушли. Полицейские поговорили с оставшейся молодежью, и таким образом ситуация была разрешена", - отметил Самойлов, добавив, что о подобных случаях больше в полицию не сообщали.
Rus.Postimees писал в воскресенье, что к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Участники акции объясняли, что своими действиями хотят выразить скорбь в честь Прощенного воскресения. Они были недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.
О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала "Занимательная Эстония". Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.
Разбитый защитниками Украины российский танк Т-72 будет экспонатом в Эстонском военном музее. Разбитый танк символизирует героизм украинского народа и солдат и важность помощи Эстонии и других западных стран для защиты Украины, а также войну и менталитет российского агрессора в XXI веке.
Танк был доставлен на площадь Вабадузе 25 февраля и останется там на всеобщее обозрение до 2 марта. Прежде чем танк прибудет в военный музей в Виймси, Министерство обороны хочет выставить его в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.
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