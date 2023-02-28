У российского танка в центре Таллинна произошел конфликт

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала "Занимательная Эстония ". Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.

Разбитый защитниками Украины российский танк Т-72 будет экспонатом в Эстонском военном музее. Разбитый танк символизирует героизм украинского народа и солдат и важность помощи Эстонии и других западных стран для защиты Украины, а также войну и менталитет российского агрессора в XXI веке.

Танк был доставлен на площадь Вабадузе 25 февраля и останется там на всеобщее обозрение до 2 марта. Прежде чем танк прибудет в военный музей в Виймси, Министерство обороны хочет выставить его в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.