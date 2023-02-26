Фото ⟩ В Риге у уничтоженного российского танка оставили красные гвоздики. Полиция начала проверку

Госполиция в своих соцсетях сообщила, что такой случай зафиксирован, по нему начато соответствующее расследование. В настоящее время цветы уже убраны.

В остальном - без происшествий

В субботу мероприятия по поддержке Украины в Латвии также прошли без происшествий, подтвердила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

24 февраля исполнился год со дня вторжения России в Украину. По всей Латвии в эти выходные проходят различные акции в поддержку борьбы украинского народа за свою страну и памятные мероприятия.

В субботу возле Дома конгрессов почти весь день проходил благотворительный концерт "За свободу Украины", а до его начала перед зданием Российского посольства прошла организованная противниками Кремля акция протеста против вторжения российских вооруженных сил в Украину.

В Даугавпилсе общество поддержки Украины и общество "Конгрес українців Латвії" провели в субботу шествие в поддержку Украины. В этом городе ранее обострение вызвало публичное поднятие украинского флага.

Галерея: Концерт в поддержку Украину у Дома конгрессов