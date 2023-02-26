В парке Кронвалда можно осмотреть выставку техники российской армии, уничтоженной в боях украинскими вооруженными силами. На фотографиях в социальных сетях видно, что на выходных кто-то возложил к этой технике красные гвоздики - цветы, которые в свое время часто использовались в советские праздники.
Фото ⟩ В Риге у уничтоженного российского танка оставили красные гвоздики. Полиция начала проверку
Госполиция в своих соцсетях сообщила, что такой случай зафиксирован, по нему начато соответствующее расследование. В настоящее время цветы уже убраны.
В остальном - без происшествий
В субботу мероприятия по поддержке Украины в Латвии также прошли без происшествий, подтвердила представитель Государственной полиции Элина Приедите.
24 февраля исполнился год со дня вторжения России в Украину. По всей Латвии в эти выходные проходят различные акции в поддержку борьбы украинского народа за свою страну и памятные мероприятия.
В субботу возле Дома конгрессов почти весь день проходил благотворительный концерт "За свободу Украины", а до его начала перед зданием Российского посольства прошла организованная противниками Кремля акция протеста против вторжения российских вооруженных сил в Украину.
В Даугавпилсе общество поддержки Украины и общество "Конгрес українців Латвії" провели в субботу шествие в поддержку Украины. В этом городе ранее обострение вызвало публичное поднятие украинского флага.
Галерея: Концерт в поддержку Украину у Дома конгрессов
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