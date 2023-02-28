Фото ⟩ "Проект": Путин подарил Кабаевой "самую большую квартиру России"

В частности, речь идет о роскошном двухэтажном пентхаусе, который был выстроен в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры составляет 2,6 тысячи кв. м. Там есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка. Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин, а в 2021 году ЦИАН назвал этот пентхаус "самой большой квартирой России".

Согласно информации "Проекта", в 2011-м пентхаус оформил на себя номинал Путина Олег Руднов. Именно он, как отмечает издание, в нулевых передал недвижимость рядом с Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге любовнице Путина Светлане Кривоногих.

Через время пентхаус перешел сыну Руднова Сергею. А деньги на покупку квартиры (примерно 90 млн рублей, или более миллиона евро), по словам бывшего топ-менеджера одного из друзей президента, поступили Руднову из президентского "кошелька" - кипрского офшора Ermira.

Источник "Проекта" говорит, что квартиру Руднов купил для Алины Кабаевой. Косвенно это подтверждает тот факт, что две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса были оформлены на бабушку Кабаевой - Анну Зацепилину. Их, как отмечает издание, купили тоже "по дешевке" - за 20,7 млн рублей (около 260 000 евро), сейчас же подобные квартиры стоят 65 млн рублей (около 817 000 евро).

Чтобы убедиться, что пентхаус в "Королевском парке" связан с Кабаевой, корреспондент "Проекта" отправился в Сочи и под видом покупателя встретился с двумя риелторами, которые торговали квартирами в этом доме. Они независимо друг от друга сказали, что слышали о том, что пентхаус находится "в собственности Кабаевой".