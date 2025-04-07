Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: словно пройти по мосту, только не торопясь - важен баланс

Грядущая неделя начнется с важного сдвига - 7 апреля Меркурий меняет направление и вновь становится прямым, что принесет облегчение в вопросах общения, организации, учебы и деловых процессов. Там, где в последние недели царила путаница, начнет проясняться путь вперед. Однако до конца недели (вплоть до 13 апреля) продолжается ретроградное движение Венеры, что может заставить глубже задуматься о ценностях, отношениях, эстетике и финансовых установках.
В завершение недели - полнолуние в Весах (13 апреля). Оно освещает тему баланса - между собой и другими, желаниями и обязанностями, любовью к себе и заботой о близких.
Эта неделя словно мост: из внутреннего - к внешнему, от обдумывания - к действию. Но пройти по нему стоит не торопясь, проявляя внимание к деталям и чувствам.
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