Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: словно пройти по мосту, только не торопясь - важен баланс

Грядущая неделя начнется с важного сдвига - 7 апреля Меркурий меняет направление и вновь становится прямым, что принесет облегчение в вопросах общения, организации, учебы и деловых процессов. Там, где в последние недели царила путаница, начнет проясняться путь вперед. Однако до конца недели (вплоть до 13 апреля) продолжается ретроградное движение Венеры, что может заставить глубже задуматься о ценностях, отношениях, эстетике и финансовых установках.