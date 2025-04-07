Ужасные портреты знаменитостей в "Википедии": фотографы-любители пытаются это исправить

Дженнифер и Кевин говорят, что в основном занятые в их проекте волонтеры — обычные энтузиасты «Википедии»: как фотографы-любители, так и профессионалы, желающие пополнить свое портфолио.

На сегодняшний день снимки для «Википортретов» уже сделали (или вызвались сделать в ближайшее время) более полусотни добровольцев.

Один из них — Брайан Берлин, преподающий фотографию в обычной нью-йоркской средней школе и периодически выступающий на сцене в качестве стендап-комика. В проекте WikiPortraits он впервые принял участие в проекте во время выступления на эдинбургском фестивале Fringe.

С тех пор он уже успел поснимать на Нью-Йоркском кинофестивале и чуть менее пафосном «Сандэнсе», а также сделал для «Википедии» фотографии Кирана Калкина и Майки Мэдисон.

По его словам, единственное, что им движет — это желание сделать «Википедию» лучше.

«Более качественная фотография [известного человека] дает тому, кто приходит в «Википедию» прочитать о нем статью, куда больше информации», — уверен он.

Фотография Элайджи Вуда слева, сделанная в 2019 году, на конференции любителей комиксов, была заменена в «Википедии» на фото справа, сделанное Брайаном Берлином на фестивале независимого кино «Сандэнс» Фото: Wikipedia/Gage Skidmore/Bryan Berlin

Может быть, денег за свою работу Брайан и не получает, но считает, что сам он от своего участия в проекте только выигрывает: поработав на красной дорожке, он научился делать куда более качественные снимки.

Из опыта работы со знаменитостями больше всего ему запомнилась история, связанная со звездой «Властелина колец» Элайджей Вудом.