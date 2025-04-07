Ужасные портреты знаменитостей в "Википедии": фотографы-любители пытаются это исправить

"Википедия" — один из самых посещаемых сайтов мира, однако, как признают некоторые из ее редакторов-волонтеров, многие ее страницы проиллюстрированы крайне посредственными фотографиями. Особенно это бросается в глаза в статьях о знаменитостях.
Статей об известных людях с очень старыми или крайне нелестными для них фотографиями в «Википедии» настолько много, что есть даже специальные инстаграм-аккаунты, посвященные самым худшим из них.
Происходит это потому, что профессиональные фотографы, посещающие, например, различного рода кинопремьеры, как правило, работают на крупные агентства: их работы защищены авторским правом и за их использование обычно нужно платить.
У «Википедии», которая в основном живет за счет пожертвований своих пользователей, денег на это попросту нет.
А потому инициативная группа разработала и запустила проект WikiPortraits, цель которого — набрать по всему миру фотографов-добровольцев и аккредитовать их для посещения кинофестивалей, конференций и других мероприятий, чтобы сделать нужные снимки.
«Фотографий людей в «Википедии» долгое время почти не было — а те, что изредка попадались, были плохого качества, — вспоминает один из организаторов нового фотопроекта Кевин Пейрави. — И как редакторы «Википедии» мы постоянно об этом думали».
С Би-би-си Пейрави разговаривал из Остина, штат Техас, где на фестивале SXSW он вместе со своей партнершей по проекту Дженнифер Ли разбил походную фотомастерскую, чтобы зазывать в нее слетевшихся в Техас звезд.
«Некоторые на самом деле очень переживают по поводу своих ужасных фотографий в «Википедии» и хотят поскорей убрать их со всеобщего обозрения», — добавляет Дженифер Ли.
«Плохие фотографии такие забавные — там есть совершенно удивительные изображения людей».
Портретная кунсткамера
В отношении фотографий и соблюдения авторских прав в «Википедии» действуют строгие правила, а потому загружаемые изображения должны принадлежать их авторам, но распространяться по свободной лицензии или считаться общественным достоянием.
В результате в «Вики» много фотографий, сделанных не профессиональными фотографами, а энтузиастами-любителями.
В некоторых случаях это означает, что качество изображения просто оставляет желать лучшего — однако чаще всё намного хуже.
Яркий пример — комик Эмиль Ваким, выступающий в популярном субботнем шоу Saturday Night Live.
В ноябре прошлого года на протяжении недели статью о нем «украшала» опубликованная чуть выше фотография — по-видимому, сделанная на выступлении Вакима в Нью-Йорке.
Когда ее наконец удалили, один из редакторов заметил: «Чем такой снимок — так лучше вообще без фотографии».
В качестве еще одного яркого примера описываемой проблемы пользователи свободной энциклопедии нередко приводят статью об английском футболисте Кайле Бартли, неудачное фото которого было сделано еще в 2011 году.
Проект сегодня
Проект WikiPortraits был запущен в начале 2024 года.
Работают фотографы на безвозмездной основе. Хотя большинство из них живут в США, в работе задействованы добровольцы со всего мира.
Дженнифер и Кевин говорят, что в основном занятые в их проекте волонтеры — обычные энтузиасты «Википедии»: как фотографы-любители, так и профессионалы, желающие пополнить свое портфолио.
На сегодняшний день снимки для «Википортретов» уже сделали (или вызвались сделать в ближайшее время) более полусотни добровольцев.
Один из них — Брайан Берлин, преподающий фотографию в обычной нью-йоркской средней школе и периодически выступающий на сцене в качестве стендап-комика. В проекте WikiPortraits он впервые принял участие в проекте во время выступления на эдинбургском фестивале Fringe.
С тех пор он уже успел поснимать на Нью-Йоркском кинофестивале и чуть менее пафосном «Сандэнсе», а также сделал для «Википедии» фотографии Кирана Калкина и Майки Мэдисон.
По его словам, единственное, что им движет — это желание сделать «Википедию» лучше.
«Более качественная фотография [известного человека] дает тому, кто приходит в «Википедию» прочитать о нем статью, куда больше информации», — уверен он.
Может быть, денег за свою работу Брайан и не получает, но считает, что сам он от своего участия в проекте только выигрывает: поработав на красной дорожке, он научился делать куда более качественные снимки.
Из опыта работы со знаменитостями больше всего ему запомнилась история, связанная со звездой «Властелина колец» Элайджей Вудом.
«Он оказался невероятно добродушным человеком и сказал, мол, как же здорово, что мы этим занялись», — вспоминает фотограф.
В числе мероприятий, где уже успели поработать фотографы проекта, значатся театральный фестиваль в Эдинбурге и кинематографический — в Каннах, а также церемония вручения Нобелевских премий и многие другие. По данным организаторов проекта, сделанные в его рамках фотоснимки ежемесячно собирают порядка 100 млн просмотров.
В результате страницы «Википедии» о многих представителях мира шоу-бизнеса теперь снабжены в качестве фотографии работами WikiPortraits.
Хотя эти снимки привлекают понятное внимание, авторы проекта отдельно гордятся тем, что сделали фотографии людей, статьи о которых раньше вообще иллюстраций не имели — например, о большинстве не слишком широко известных кинематографистов.
Фрэнк Сан — кинорежиссер и кинематографист, занимающийся фотографией в свободное время, в качестве хобби. Для WikiPortraits он сделал, в частности, фотопортреты Бена Стиллера и Флоренс Пью.
Живет он в Нью-Йорке, но фотографировал и на Каннском кинофестивале, и на «Сандэнс», и в Торонто.
С особенной теплотой он вспоминает опыт работы с французской актрисой, сценаристом и режиссером Летицией Дош.
«Моя фотография [в «Вики»] просто ужасная, и сделана она много лет назад, — говорила актриса. — Я так хочу ее заменить, ведь когда люди ищут информацию обо мне, они находят это старое фото».
«Думаю, результатом она осталась очень довольна», — улыбается Сан.
Как проект планирует развиваться дальше? Основатели WikiPortraits надеются привлечь для освещения событий в разных странах еще больше фотографов со всего мира.
Фотографии спортсменов — в планах на ближайшее будущее, однако снимать видео не планируется.
Понятно, что всегда будут привлекать внимание блеск и гламур красной дорожки фестивалей и кинопремьер.
По словам Дженнифер Ли, создатели проекта мечтают получить разрешение фотографировать на церемонии вручения «Оскаров» и на Met Gala.
«Вот тогда, — говорит она, — мы поймем, что добились успеха».