Редакция Postimees: Российский танк с площади в Таллинне должен отправиться туда же, куда и "военный корабль"

Ведь это не танк, который мы сами героически подбили во имя нашей свободы. По этой причине он имеет такую коннотацию, которая не дает возможности однозначно заверить в том, что мы всё больше поддерживаем Украину, а, наоборот, может вызывать сомнения или даже создавать противоречия.

Есть те, с точки зрения морали которых неправильно демонстрировать военную технику, убивавшую людей, даже при условии, что они были военными преступниками. И таких людей тоже следует понять - демонстрация поверженного врага не делает чести. Негуманно - в том числе публично - подкреплять такое отношение.

Вырванный из своего первоначального военного контекста, этот танк дает пространство для всевозможных интерпретаций, которые могут быть противоположны идеям его отправителей.

Во-вторых, для нас этот танк неизбежно стоит в одном ряду с нарвским танком и другой символикой российской оккупации. Мы приложили все усилия, чтобы очистить общественное пространство от таких символов. И в этом контексте несомненно, что место российского танка - не на площади Вабадузе, даже при условии, что этот танк обезврежен. Ведь площадь Вабадузе - одна из наших самых престижных и символичных площадей.

И в-третьих, нельзя допустить, чтобы этот танк стал культовым объектом для тех, кто в душе прославляет войну России против Украины и надеется на победу Путина. Это прямо означало бы повторение тех же ошибок, которые были допущены с Бронзовым солдатом и также с Нарвским танком.

Путинистам даже не нужно рисовать российские военные символы, чтобы продемонстрировать свои настроения, достаточно красных гвоздик. Для жителей Эстонии это очевидная провокация, но с другой стороны - если убрать цветы, пропагандисты смогут перевернуть все так, будто это проявление бесчеловечного отношения к памяти погибших на войне.

Поэтому, вырванный из своего первоначального военного контекста, этот танк дает пространство для всевозможных интерпретаций, которые могут быть противоположны идеям его отправителей. Учитывая это, следует без промедления его убрать, как мы и поступили с другими подобными истуканами.