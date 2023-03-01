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Из Латвии выслали трех разведчиков, которые работали под прикрытием посольства России

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Из Латвии выслали трех разведчиков, которые работали под прикрытием посольства России
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Посольство России в Риге (здание справа)
Посольство России в Риге (здание справа) Фото: Sintija Zandersone/LETA

Бюро по защите Конституции (SAB) в своем ежегодном отчете отметило, что важным механизмом разведки России и платформой деятельности за рубежом до сих пор являлись резидентуры служб разведки и безопасности, размещенные под прикрытием дипломатических представительств России. Реагируя на войну на Украине, в прошлом году западные страны часто выдворяли сотрудников этих представительств, в результате чего в иностранных государствах были вынуждены прекратить работу несколько сотен разведчиков. Из Латвии выдворены три разведчика, которые работали в посольстве России в Риге, сообщает передача Panorāma.

В сообщении SAB для СМИ отмечается, что Кремль заинтересован в уменьшении единства западного мира, особенно не позволяя договориться об общих экономических санкциях в отношении России и поставках вооружения Украине. Кроме того, в интересах России способствовать внутренней напряженности в западных странах, недовольству общества работой их правительств или экономической ситуацией, допуская, что проблемы во внутренней политике могут переместить фокус внимания отдельных европейских стран с войны в Украине.

Информация SAB свидетельствует о том, что, по представлению режима Владимира Путина, между Россией и Западом началась новая "холодная война".

Россия решила полностью отвернуться от Запада и вместо этого сосредоточиться на странах Азии, Африки и Латинской Америки, эксплуатировать существующие в этих регионах противоречивые настроения, чтобы создать совместные коалиции, направленные против Запада.

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