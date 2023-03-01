Из Латвии выслали трех разведчиков, которые работали под прикрытием посольства России

Бюро по защите Конституции (SAB) в своем ежегодном отчете отметило, что важным механизмом разведки России и платформой деятельности за рубежом до сих пор являлись резидентуры служб разведки и безопасности, размещенные под прикрытием дипломатических представительств России. Реагируя на войну на Украине, в прошлом году западные страны часто выдворяли сотрудников этих представительств, в результате чего в иностранных государствах были вынуждены прекратить работу несколько сотен разведчиков. Из Латвии выдворены три разведчика, которые работали в посольстве России в Риге, сообщает передача Panorāma.