В Латвии зарегистрирован первый случай заболевания дифтерией за три года

На прошлой неделе центр получил информацию о подтвержденном случае дифтерии и начал эпидемиологическое расследование. С 2009 по 2019 год в Латвии было зарегистрировано 119 случаев дифтерии, девять из которых (7,6%) закончились смертью больных.

Как подчеркивает ЦПКЗ, решающее значение для профилактики дифтерии имеет вакцинация, но с 2020 года ее охват снизился. Согласно данным за 2021 год, охват вакцинацией против дифтерии и столбняка был высоким только среди младенцев в возрасте двух месяцев - 95,9% (первая прививка) и детей в возрасте 12-15 месяцев - 97,3%, но охват снижается по мере увеличения возраста людей. Среди младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев он составил 94,4%, детей в возрасте 7 лет - 89,3% (89,5% в 2022 году), среди подростков в возрасте 14 лет - 68,3% (81,8% в 2022 году), среди взрослых - 52,8% (51,7% в 2022 году).