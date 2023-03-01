Ринкевич из соображений безопасности удалил свой TikTok-аккаунт

Он объясняет, что Министерство иностранных дел запрещает использовать приложение TikTok на тех устройствах, где установлена электронная почта министерства.

Ранее сообщалось, что Белый дом в понедельник дал государственным структурам США 30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники.

TikTok принадлежит компании ByteDance, которая связана с правительством Китая. Запад в последнее время уделяет все большее внимание TikTok в связи с опасениями, насколько большой доступ Пекин имеет к данным пользователей.

Схожее решение приняли и в Канаде, и в Еврокомиссии.