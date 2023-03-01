Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич по соображениям безопасности удалил свой аккаунт в приложении TikTok, сообщил министр в Twitter.
Ринкевич из соображений безопасности удалил свой TikTok-аккаунт
Ринкевич из соображений безопасности удалил свой TikTok-аккаунт
Он объясняет, что Министерство иностранных дел запрещает использовать приложение TikTok на тех устройствах, где установлена электронная почта министерства.
Ранее сообщалось, что Белый дом в понедельник дал государственным структурам США 30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники.
TikTok принадлежит компании ByteDance, которая связана с правительством Китая. Запад в последнее время уделяет все большее внимание TikTok в связи с опасениями, насколько большой доступ Пекин имеет к данным пользователей.
Схожее решение приняли и в Канаде, и в Еврокомиссии.
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