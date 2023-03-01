Упавший в Подмосковье беспилотник был оборудован взрывчаткой

Дрон 28 февраля упал на расстоянии около 75 километров от Москвы у Коломны.

Дрон был оборудован приблизительно килограммом C-4 и четырьмя зарядами ручных противотанковых гранат. Это было констатировано сотрудниками ФСБ.

Shot предположил, что дрон, который упал неподалеку от объекта российского газового предприятия "Газпром", был беспилотным летательным аппаратом UJ-22 Airborne, произведенным украинским предприятием "Укрджет".

Как изданию "Агентство" указал ветеран армии США и военный эксперт Генри Шлотман, такой беспилотный самолет способен нести 20-30 килограммов взрывчатых веществ.

Однако он подчеркнул, что на изображениях, опубликованных с места аварии дрона, комплект взрывчатых веществ не виден.

27 и 28 февраля в нескольких регионах России упали беспилотные летательные аппараты. В свою очередь, в Туапсе, скорее всего, после нападения беспилотных летательных аппаратов начался пожар на нефтебазе российской нефтяной компании "Роснефть".