Упавший во вторник в Подмосковье дрон был оборудован взрывчатым веществом C-4, сообщает прокремлевская газета "Известия", а также Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Shot.
Упавший в Подмосковье беспилотник был оборудован взрывчаткой
Дрон 28 февраля упал на расстоянии около 75 километров от Москвы у Коломны.
Дрон был оборудован приблизительно килограммом C-4 и четырьмя зарядами ручных противотанковых гранат. Это было констатировано сотрудниками ФСБ.
Shot предположил, что дрон, который упал неподалеку от объекта российского газового предприятия "Газпром", был беспилотным летательным аппаратом UJ-22 Airborne, произведенным украинским предприятием "Укрджет".
Как изданию "Агентство" указал ветеран армии США и военный эксперт Генри Шлотман, такой беспилотный самолет способен нести 20-30 килограммов взрывчатых веществ.
Однако он подчеркнул, что на изображениях, опубликованных с места аварии дрона, комплект взрывчатых веществ не виден.
27 и 28 февраля в нескольких регионах России упали беспилотные летательные аппараты. В свою очередь, в Туапсе, скорее всего, после нападения беспилотных летательных аппаратов начался пожар на нефтебазе российской нефтяной компании "Роснефть".
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