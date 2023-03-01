Рукс: частые нападения на украинцев в Латвии - это миф

В связи с войной в Украине усилились различные проявления ненависти, но полиция активно работает вместе со Службой государственной безопасности. В прошлом году зарегистрировано шесть преступлений по статье Уголовного кодекса за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, восемь преступлений по статье за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти и шесть - за разжигание социальной ненависти и розни.

В прошлом году для уголовного преследования переданы восемь уголовных процессов о разжигании социальной ненависти, а также 13 процессов за разжигание национальной и расовой ненависти.

События, зарегистрированные полицией, в основном связаны с различными враждебными надписями на фасадах зданий, комментариями и видео в интернете, а события 2022 года в основном связаны с развязанной Россией в Украине войной.

Всего в прошлом году зарегистрировано 214 преступлений, предположительно связанных с войной в Украине или с участием граждан Украины. Начато 202 уголовных процесса. 57% составляют преступления против собственности.

По преступлениям в Латвии, связанным с войной России в Украине, проходят 111 граждан Украины. 75 из них являются потерпевшими, 23 проходят проверку, трое являются подозреваемыми и восемь - свидетелями.

В основном это кражи и порча имущества, но вопрос в том, совершена ли кража из автомашины из-за украинских номеров, или же просто мимо проходил наркоман и разбил окно, сказал Рукс.

Около 20% потерпевших граждан Украины пострадали от преступлений, содержащих возможные признаки преступления на почве ненависти. В отношении остальных потерпевших совершены преступления с иным умыслом, не имеющим отношения к национальной принадлежности людей.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии зарегистрировано 626 случаев использования символов, прославляющих военную агрессию и тоталитарные режимы.